Bojan Jokić

3. september 2018 ob 18:04

Bled - MMC RTV SLO

Jan je izjemen fant in profesionalec. On najbolje ve, ali ima zaradi poškodbe bolečine ali ne. Verjamem, da jih ima. Želimo si, da se čim prej pozdravi in vrne v reprezentanco, ker ga potrebujemo.

Kapetan nogometne reprezentance Bojan Jokić je spregovoril o skrivnostni odsotnosti Jana Oblaka, ki je v zadnjih dneh zaznamovala slovenski tabor in okoli katere je veliko špekulacij. Na Nogometni zvezi Slovenije so pred pogovori z igralci od novinarjev želeli, naj zaradi miru pred pomembnima tekmama nogometašem ne zastavljamo vprašanj o Oblaku, a temu vseeno niso mogli ubežati.

Že več mesecev se pojavljajo govorice, da Oblak pod Kavčičevim vodstvom še ni branil, ker naj bi bil nezadovoljen s tem, ker ni bil izbran za kapetana. "Mislim, da to ni razlog, zakaj ga ni tu. Kapetan je pač samo eden, v reprezentanci je bilo vedno tako," pravi Jokić.