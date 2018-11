Dodaj v

Diego Simeone

24. november 2018 ob 10:16

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Vem, da si v klubu prizadevajo za to, da bi Jan Oblak ostal. Z njim smo govorili ta teden in vemo, kaj si želi in kaj potrebuje. Ve, da ga potrebujemo. Je ključni igralec sedanjosti in tudi prihodnosti klubske morebitne rasti.

Trener Atletico Madrida Diego Simenone je potrdil, da se klub s slovenskim vratarjem Janom Oblakom pogovarja o možnosti podaljšanja pogodbe in da si v klubu močno prizadevajo, da bi Škofjeločan ostal pri njih. Vir: STA