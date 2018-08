Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Melania in Donald Trump sta bila v preteklosti redna gosta tekem v newyorškem Madison Square Gardnu. A kot predsednik ZDA je Trump že prejel košarico NBA-prvakov Golden Stata, pri čemer se je najbolj izpostavil Stephen Curry, ki je bil nato tarča Trumpovih tvitov. Zdaj se je ameriški predsednik spustil še v besedni dvoboj z LeBronom Jamesom. Foto: EPA Sorodne novice LeBron James Dodaj v

4. avgust 2018 ob 09:43

Washington - MMC RTV SLO

LeBrona Jamesa je pravkar intervjujal najbolj neumen človek na televiziji, Don Lemon, ki je ob tem naredil LeBrona za pametnega, kar ni lahko za narediti. Rad imam Mika!

Predsednik ZDA Donald Trump je spet udaril s svojimi čivki za konec tedna in znova je bil tarča športnik, ki ga je predtem javno kritiziral. V petek pozno ponoči je serijo zapisov na Twitterju Trump sklenil z napadom na košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa. Novi igralec Los Angeles Lakersov je ob slovesu od domačega Clevelanda v rojstnem mestu Akron odprl javno šolo, ki jo financira njegov sklad. Ob odprtju šole, ki ponuja učencem pretežno iz revnejših sosesk številne socialne ugodnosti, je James kritiziral predsednika Trumpa in ob tem tudi zatrdil, da se s Trumpom, ki napada športnike-kritike nima kaj pogovarjati in da se ne bi usedel z njim za mizo.

Čeprav Trump redno napada CNN in zatrjuje, da ne gleda te "lažne novičarske televizije", je v petek zvečer očitno gledal intervju na omenjeni televiziji. Novinar Don Lemon je gostil LeBrona Jamesa, kjer je beseda tekla o šoli in podpori, ki je potrebna za uspeh in izkoriščenja talenta, ki ga imajo otroci v središčih ameriških mesto, ki so večinoma getoizirana, v njih pa prevladujejo temnopolti in druge manjšine. Trumpov zapis je že vzbudil številne odzive in žolčne razprave, številni športniki in športni novinarji ga obtožujejo rasizma, saj sta tako Lemon kot James temnopolta Američana. Dopis "Rad imam Mika" se sicer najverjetne nanaša na Michaela Jordana, s čimer bi Trump skušal razgreti še razpravo, kdo je najboljši košarkar vseh časov, o čemur se tako radi prerekajo v ZDA in svetu Lige NBA.