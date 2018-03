Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Floyd Landis je leta 2006 zmagal na Dirki po Franciji, a so mu pozneje za zeleno mizo zaradi oddanega pozitivnega vzorca na dopinški kontroli po 17. etapi, naslov odvzeli. Po letih boja s pristojnimi organi je Američan leta 2010 vendarle priznal dopingiranje, hkrati pa razkril, da so se poleg njega v njegovi ekipi dopingirali še drugi kolesarji, tudi Lance Armstrong. Foto: Reuters Sorodne novice Wiggins: Nisem prevarant. Nekdo me želi raztrgati. Wiggins ob zmagi na Touru 2012 prekoračil etično mejo Dodaj v

Floyd Landis

Landisove strupene puščice zoper Svetovno protidopinško agencijo

6. marec 2018 ob 10:44

London - MMC RTV SLO

Bradley Wiggins bi moral povedati resnico, in sicer, da je celoten boj proti dopingu ena navadna prevara. To bi morala javnost izvedeti, ne pa, da se kaže s prstom nanj.

Ni ne prvi ne zadnji, ki je v tem položaju. Vseeno mi je, če je jemal prepovedana sredstva. Najpomembneje je, da so vse to začeli razkrivati ruski hekerji. Svetovna protidopinška agencija (Wada) ni naredila ničesar - in prav njo bi morali mediji raztrgati na naslovnicah, ne Wigginsa. On ni ustvaril tega sistema, ki je goljufiv. Vse skupaj je ena velika goljufija.

Bil sem kolesar in na lastne oči sem se prepričal, kako vse skupaj poteka. Videl sem, kako se je Bradley čudežno razvil v izjemnega kolesarja. V tistem času sem lahko storil le to, da tega nisem vzel preveč osebno in se nisem preveč živciral. A zdaj bi moral Bradley povedati resnico, saj se bodo stvari zagotovo le še poslabšale. Položaj je slab, a bo vsekakor postal še slabši.

Nekdanji ameriški kolesar Floyd Landis je po novem dopinškem škandalu, v katerega se je zapletel zmagovalec Dirke po Franciji 2012 sir Bradley Wiggins, spregovoril o omenjenem primeru, dopingu, boju proti dopingu in o Svetovni protidopinški agenciji; Cycling News.