Poudarki Team Sky znova pod drobnogledom Sir Bradley Wiggins se te dni otepa dopinških obtožb. Foto: Reuters Res ne vem, kakšen motiv ima tisti, ki je sprožil plaz obtožb. Steroide sem jemal zaradi medicinskih potreb, celotna stvar je zdaj polna zlonamernih govoric in napačnih dejstev. Nobeden od njih ni bil utemeljen, in zdaj se moram zagovarjati, kar je skoraj nemogoče. sir Bradley Wiggins Sir Wiggins je leta 2012 postal prvi Britanec z zmago na Dirki po Franciji. Foto: Reuters Wiggins bi moral povedati resnico, in sicer, da je celoten boj proti dopingu ena navadna prevara. To bi morala javnost izvedeti, ne pa, da se kaže s prstom nanj. Ni ne prvi ne zadnji, ki je v tem položaju. Vseeno mi je, če je jemal prepovedana sredstva. Najpomembneje je, da so vse to začeli razkrivati ruski hekerji. Svetovna protidopinška agencija (Wada) ni naredila ničesar - in prav njo bi morali mediji raztrgati na naslovnicah, ne Wigginsa. On ni ustvaril tega sistema, ki je goljufiv. Vse skupaj je ena velika goljufija. Floyd Landis, nekdanji kolesar Štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Christopher Froome je oddal pozitiven vzorec na dopinški kontroli med lansko Dirko po Španiji. Epilog tega primera še vedno ni znan. Foto: Reuters Sorodne novice Wiggins ob zmagi na Touru 2012 prekoračil etično mejo Froome: Prepričan sem, da nisem kršil nobenih pravil Doping: Froome pozitiven na Vuelti

Wiggins: Nisem prevarant. Nekdo me želi raztrgati.

Landis: Boj proti dopingu je navadna prevara

6. marec 2018 ob 09:57

London - MMC RTV SLO

"Več pravic bi imel, če bi koga umoril, kot v tem procesu," je v prvem odzivu na novo dopinško afero dejal zmagovalec Dirke po Franciji leta 2012, Britanec sir Bradley Wiggins.

V ponedeljek je odjeknila novica, da je britanski kolesar sir Bradley Wiggins, ki je leta 2012 kot prvi Britanec osvojil francosko pentljo, med omenjeno dirko prekoračil etično mejo z uporabo kortikosteroidov za zdravljenje.

Wiggins je od Svetovne protidopinške agencije (Wada) sicer pridobil dovoljenje za uporabo steroida triamcinolona, ki se uporablja za zdravljenje alergij in dihalnih težav, vendar ga ni uporabil izključno za zdravljenje, temveč si je z njegovo pomočjo znatno povečal izkoristek moči, so v poročilu zapisali britanski parlamentarci.

Obtožbe prizadele tudi njegovo družino

Wiggins se je hitro odzval na obtožbe in zanikal, da bi kadar koli v svoji karieri prekoračil etično mejo. "Vse te obtožbe so zlonamerne. Nekdo me želi raztrgati," je poudaril v prvem odzivu. Petkratni olimpijski zmagovalec je pojasnil, da je žrtev absurdnega 'lova na čarovnice'. "Kolesarstvo je šport, ki je najbolj na udaru. Nimam nikakršnega nadzora nad tem, kaj ljudje govorijo in si mislijo. Toda nekaterih nikoli ne moreš zadovoljiti," je dejal in dodal: "Vse te obtožbe so na moji družini pustile grozne posledice."

Nobena govorica ni bila utemeljena

Wiggins se je znašel sredi še ene dopinške afere pod okriljem ekipe Team Sky, ki se je v preteklosti že večkrat znašla v zagati zaradi (domnevnih) dopinških prekrškov. "Več pravic bi imel, če bi koga umoril, kot v tem procesu. Res ne vem, kakšen motiv ima tisti, ki je sprožil plaz obtožb. Steroide sem jemal zaradi medicinskih potreb, celotna stvar je zdaj polna zlonamernih govoric in napačnih dejstev. Nič od tega ni bilo utemeljeno, in zdaj se moram zagovarjati, kar je skoraj nemogoče. Nikjer ni nobenih medicinskih zapisov, ki bi potrdili obtožbe, znašel sem se sredi kaosa, v katerem moram zdaj najti smisel," je še povedal sir Wiggins, ki je po olimpijskih igrah v Riu pred dvema letoma sklenil bogato športno pot.

Team Sky znova pod drobnogledom

Medtem je vnovič pod drobnogledom kolesarske javnosti ekipa Team Sky, ki je luč sveta ugledala leta 2010, britanski kolektiv pa je že od samega začetka zagovarjal 100-odstotno čisto kolesarstvo in ničelno toleranco do dopinga. Toda na vse uspehe ekipe - med letoma 2012 in 2017 so petkrat dobili Dirko po Franciji, njihovo vladavino je za leto dni leta 2014 z Astano prekinil le Italijan Vincenzo Nibali - so dopinške afere vrgle senco dvoma. Že pred ponedeljkovo novico o prekoračitvi etične meje Wigginsa se je v središču pozornosti znašel Christopher Froome, štirikratni zmagovalec Toura, ki je pozitiven vzorec na dopinškem testu oddal med lansko Vuelto. Novica o tem je v javnost prišla šele decembra, do danes ukrepov ali dodatnih pojasnil še ni. Mednarodna kolesarska zveze (Uci) ga ni suspendirala, prosila ga je, da pojasni, zakaj so v njegovem vzorcu našli presežene vrednosti salbutamola, prav tako pa ga z dirk do epiloga ni izločila njegova ekipa.

Kaj je bilo v skrivnostnem zavitku?

Novembra lani je sicer Britanska protidopinška agencija (Ukad) sklenila 14-mesečno preiskavo zoper Team Sky, ki jo je z domnevnim razkritjem novinarja pravzaprav začel tabloid Daily Mail. V članku je novinar trdil, da je leta 2011 na dirki Criterium du Dauphine zdravnik Team Skyja Richard Freeman prejel 'skrivnostni zavitek', v katerem naj bi bila nedovoljena poživila, med drugim tudi prepovedani kortikosteroidi. Freeman je pozneje pojasnil, da v zavitku ni prejel prepovedanih sredstev, temveč povsem legalno substanco fluimocil, ki se sicer uporablja pri zdravljenju bronhitisa, pljučnic in drugih pljučnih bolezni. Pristojna protidopinška agencija tedaj po številnih zaslišanjih ni odkrila nepravilnosti, zato so po dobrem letu dni preiskavo zaprli, obtožili niso nikogar.

Landis: Boj proti dopingu je navadna prevara

Ob najnovejši kolesarski dopinški aferi se je oglasil tudi nekdanji kolesar, Američan Floyd Landis, ki je leta 2006 dobil Dirko po Franciji, a so mu pozneje zaradi oddanega pozitivnega vzorca na dopinški kontroli po 17. etapi naslov za zeleno mizo odvzeli. "Wiggins bi moral povedati resnico, in sicer, da je celoten boj proti dopingu ena navadna prevara. To bi morala javnost izvedeti, ne pa, da se kaže s prstom nanj. Ni ne prvi ne zadnji, ki je v tem položaju. Vseeno mi je, če je jemal prepovedana sredstva. Najpomembneje je, da so vse to začeli razkrivati ruski hekerji. Svetovna protidopinška agencija (Wada) ni naredila ničesar - in prav njo bi morali mediji raztrgati na naslovnicah, ne Wigginsa. On ni ustvaril tega sistema, ki je goljufiv. Vse skupaj je ena velika goljufija," je brez dlake na jeziku povedal Landis.

Položaj se bo v kolesarstvu le še poslabšal

42-letnik, ki je med drugim razkril tudi dopingiranje Lancea Armstronga, je dodal: "Bil sem kolesar in na lastne oči sem se prepričal, kako vse skupaj poteka. Videl sem, kako se je Bradley čudežno razvil v izjemnega kolesarja. V tistem času sem lahko storil le to, da se nisem preveč vznemirjal glede tega. A zdaj bi moral Bradley povedati resnico, saj se bodo stvari zagotovo le še poslabšale. Položaj je slab, a bo vsekakor postal še slabši."

VIDEO Wiggins zanika obtožbe: Nisem prestopil etične meje

Mitja Lisjak