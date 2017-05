Jan Muršak

14. maj 2017 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Fantje niso žurali, če gre kdo pogledat Pariz na prost dan, ne pomeni, da bo utrujen. Kolikor vem, nihče ni žural. Tudi danes je bilo v pripravah pred tekmo vse v redu, ampak potem so kaznovali vsako našo napako.

Nismo pa tako dobri, da bi dali šest golov, če jih dobimo pet.

Igra v obrambi je res katastrofalna in lahko se vsi zamislimo. Tisti, od katerih se je največ pričakovalo, v obrambi nismo igrali tako dobro. To je realnost. Prevzemam odgovornost za del krivde nase, ker nisem naredil vsega, da bi bili fantje pripravljeni, a to je ekipni šport in na vse ne moreš vplivati in ne moreš prisiliti fantov, da bi igrali tako, kot bi morali.

Kakovost Anžeta Kopitarja bi nam zelo pomagala, imeli bi več možnosti. A igrali smo s tem, kar smo imeli. Anže je, kot kaže, potreboval nekaj počitka, mogoče je kakšna poškodba, ne vem. Vedno se je rad udeležil reprezentance in ne moremo mu ničesar očitati.

Kapetan hokejistov Slovenije Jan Muršak po izpadu risov iz elitne divizije.