Selektor Zupančič prevzel odgovornost za igro v obrambi

Muršak: "Bili smo enakovredni, morda na trenutke celo boljši"

13. maj 2017 ob 20:39

Pariz - MMC RTV SLO/STA

"Očitno res nismo dovolj dobri za skupino A. Ne moreš igrati na tej ravni, če dobiš po pet golov," je kruto realnost slovenskega hokeja opisal kapetan Jan Muršak.

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Parizu še šestič izgubila. Vseh prejšnjih pet porazov bi bilo takoj pozabljenih, če bi tokrat premagali Belorusijo, saj bi si s tem zagotovili obstanek. A Belorusija je zmagala s 5:2 in Slovenijo spet pahnila v drugi razred svetovnega hokeja.

Izjave po tekmi Slovenija - Belorusija

Jan Muršak: "Začeli smo zelo dobro, oni so sicer povedli, a smo prišli do vodstva. Potem se nam je podrl sistem, ne vem, zakaj povsem nehamo igrati, ko dobimo gol ali dva. Bili smo sicer enakovredni, morda na trenutke celo boljši. Očitno res nismo dovolj dobri za skupino A, da se potikamo med skupinama A in B. Ne moreš igrati na tej ravni, če dobiš po pet golov. Žal nam je zaradi navijačev, razočaranje je veliko. Mogoče pa enostavno nismo dovolj dobri."

Jan Urbas: "Tekmo smo začeli dobro, a smo iz nekega razloga v drugi tretjini popustili in dali so nam štiri gole. Tista tretjina je bila usodna in na žalost je na koncu sledil poraz. Ne vem, kaj se je takrat zgodilo, a smo popustili in oni so to na hitro kaznovali."

David Rodman: "Po prvi tretjini smo vodili, a je sledil razpad sistema. Skušali smo priti nazaj, a plošček ni šel noter. Na vsaki tekmi smo dobili po pet golov, je pa težko zmagati na tekmi, če jih na njej dobiš pet."

Selektor Nik Zupančič: "Začeli smo z dvema kaznima, a smo bili uspešni, prestali smo tudi prvi gol Belorusije. Zadeli smo dvakrat in takrat je bilo še vse v redu. Druga tretjina je bila odločilna, štirje prejeti goli pa so preveč za to raven tekmovanja. Zadnja ni bila več odločilna, imeli bi majhne možnosti, če bi zadeli takoj, a Belorusija je premočna, da bi dovolila tak scenarij. Beloruski trener je omenil, da so imeli nekaj sreče z odbitki, kar je mogoče res, a si moraš to tudi zaslužiti, mi si danes nismo. Vsi smo v istem čolnu, jaz prevzemam odgovornost glede igre v obrambi, pa ne samo branilcev. Dobivamo preveč zadetkov in med pripravami bi mogoče moral biti na tem področju bolj 'zajeban', po domače povedano."

Dave Lewis, selektor Belorusije: "Čestitam tekmecem, ki so se vrnili. Mi smo dosegli gole, povedli, pa so se vrnili in prva tretjina je bila slaba. Ne vem še, kaj se je zgodilo v drugi, a začeli smo odlično z golom iz prve priložnosti. Imeli smo nekaj sreče, nekaj dobrih odbitkov in vse se je postavilo na svoje mesto. A tudi srečo smo si zaslužili, ne bomo se pritoževali."

T. O.