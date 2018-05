Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

3. maj 2018 ob 12:15

Rim - MMC RTV SLO, STA

Čas je, da italijanski klubi povzdignemo svoj glas. V zadnjem obdobju ni bila oškodovana le Roma, podobno usodo je doživel tudi Juventus na četrtfinalni tekmi proti madridskemu Realu.

Liverpoolu čestitamo za preboj v veliki finale, a moramo opozoriti na grobe in nedopustne sodniške napake. Na prvi polfinalni tekmi na stadionu Anfield Road je Liverpool tretji gol dosegel iz prepovedanega položaja, na povratni tekmi nam sodniki niso dosodili dveh enajstmetrovk. Nismo oškodovani le po finančni plati, sporne sodniške odločitve so razvrednotile naše preteklo delo in zadušile našo strast do nogometa. Čas je, da Uefa na tako pomembnih tekmah uvede videotehnologijo VAR.

Športni direktor Rome Španec Monchi je po izpadu v polfinalu Liverpoola ostro kritiziral sojenje. V Rimu je pravico delil slovenski sodnik Damir Skomina. Vir: STA