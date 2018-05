Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Petra Majdič je na olimpijskih igrah osvojila bron. Foto: Reuters Dodaj v

Petra Majdič

O Planici

18. maj 2018 ob 12:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Fantastičen rezultat, končno! Mislim, da je bilo že vnaprej jasno: ali se zdaj zmaga ali pa ne poskuša več. To je obenem tudi močan signal Fisu, da enostavno mora prestaviti prvenstvo tudi v druge države, ne le v peterico, kjer se menjujejo pri organizaciji svetovnih prvenstev.

In to se je končno zgodilo. Pred nami so to poskušali že Poljaki z Zakopanami, pa so potem obupali.

Nekdanja vrhunska smučarka tekačica Petra Majdič je navdušena z odločitvijo, da Planica leta 2023 gosti svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. Vir: STA.