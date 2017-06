Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Usain Bolt je v atletskem svetu osvojil praktično vse, kar se osvojiti da. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bolt si ne bo premislil: končuje kariero

27. junij 2017 ob 09:52

Ostrava - MMC RTV SLO

Za mano je veličastna kariera, v kateri so bili vzponi in padci, užival sem v vsem, kar mi je prinesel šport, v vseh izkušnjah in preizkušnjah, neizmernem veselju in žalosti.

Bila je čudovita pot, med katero sem naredil vse, kar sem želel, osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, in zdaj je napočil čas za slovo in s tem sem se v celoti sprijaznil.

Jamajški šprinter Usain Bolt je že pred časom napovedal slovo od tekaških stez po svetovnem prvenstvu v Londonu, ki je na sporedu med 4. in 13. avgustom letos. Na vprašanje, ali si bo premislil in kariero podaljšal še vsaj za leto dni, je večkratni olimpijski zmagovalec, svetovni prvak in rekorder odgovoril, da ne; Reuters.