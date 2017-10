Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Valter Valenčič

10. oktober 2017 ob 21:30

Koper - MMC RTV SLO

Prisilna poravnava je s četrtkom zaključena. To pomeni, da so upniki poravnani in da klub nima več dolgov. Pričakujem, da se bomo z Nogometno zvezo Slovenije še enkrat usedli in preučili možnost, kako in kaj naprej. V tem času pa dočakali tudi odločitev Casa.

Predsednik FC Kopra Valter Valenčič je za TV Slovenija dejal, da je koprski klub v prisilni poravnavi poplačal vse upnike, tako da nima več dolgov. Koper je v sporu z Nogometno zvezo Slovenije, ki mu zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti in dolgov pred sezono ni izdala licence za prvo ligo, zaradi česar so Koprčani padli v primorsko ligo. Koprčani na arbitražnem sodišču v Lozani zdaj terjajo vrnitev med slovensko elito. Zaslišanje v Lozani bo v sredo, kdaj bo sprejeta končna odločitev, še ni znano.