Koprčani v Lozani zahtevajo vrnitev med elito

Kdaj bo znana odločitev sodišča, ni znano

10. oktober 2017 ob 21:09

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

O slovenskem nogometu bodo v sredo govorili na mednarodnem športnem razsodišču v Lozani (Cas), kjer bo iskal pravico nekdanji slovenski prvoligaš Koper.

Koper je v sporu z Nogometno zvezo Slovenije, ki mu zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti in dolgov pred sezono ni izdala licence za prvo ligo, zaradi česar so Koprčani padli v primorsko ligo. Koprčani na sodišču zdaj terjajo vrnitev med slovensko elito.

V Lozani bo v sredo na sporedu zaslišanje obeh strani. Po zaslišanju bodo delo začeli trije sodniki: koprski, arbiter NZS-ja in en nevtralni arbiter razsodišča. Kdaj bo znana razsodba te trojke, je težko predvideti.

Valenčič: Klub nima več dolgov

So pa v koprskem klubu, ki je v prisilni poravnavi, pohiteli z dejavnostmi na finančnem področju, in presenetili. "Prisilna poravnava je s četrtkom zaključena. To pomeni, da so upniki poravnani in da klub nima več dolgov," je za TV Slovenija dejal Valter Valenčič, predsednik FC Koper.

Mladinci in kadeti Kopra igrajo v prvi slovenski ligi. Koprsko člansko moštvo pa je trenutno vodilno v primorski ligi. "Pričakujem, da se bomo z Nogometno zvezo Slovenije še enkrat usedli in preučili možnost, kako in kaj naprej in v tem času dočakali tudi odločitev Casa," pravi Valenčič.

Na nogometni zvezi trenutnega dogajanja ne komentirajo, obenem pa tudi pričakujejo razsodbo sodišča v Lozani. Če bo to presodilo v prid koprskemu nogometnemu klubu, potem vodilne na zvezi čaka ob iskanju novega selektorja še dodatno veliko dela.

