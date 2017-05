Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kimi Räikkönen je v soboto dosegel najhitrejši čas. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Formula ena: Dirka za VN Monaka, Monte Carlo

Hamilton velik osmoljenec sobotnih kvalifikacij

28. maj 2017 ob 14:00,

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Ob 14. uri se je na ulicah Monte Carla začela prestižna dirka F1 za VN Monaka. V soboto si je na kvalifikacijskem treningu prvi 'pole' po letu 2008 privozil Kimi Räikkönen.

Finec je več kot 120 dirk čakal na začetek dirke z najboljšega štartnega položaja. V prvo vrsto se je uvrstil njegov moštveni kolega pri Ferrariju Sebastian Vettel. V drugo vrsto sta se uvrstila Valtteri Bottas z mercedesom in Max Verstappen z red bullom.

Glavni osmoljenec sobotnih kvalifikacij je bil Lewis Hamilton, ki je se ni uvrstil v finalni del in je na koncu zasedel 14. mesto. Vseeno je pridobil en štartni položaj, saj je bil Jenson Button - v kvalifikacijah je osvojil 9. mesto - zaradi menjave pogonskega sklopa doletel pribitek 15 mest.

Miren začetek dirke

Dirka v kneževini se je začela brez večjih pretresov. Povsem pri vrhu ni prišlo do sprememb. Räikkönen je štartal brez napak in je zadržal vodilni položaj, Bottas je za hip napadel Vettla, a se je umaknil in je v prvi zavoj zapeljal kot tretji, Max Verstappen je za seboj zadržal moštvenega kolega Daniela Ricciarda. Še najbolje se je na štartu odrezal Kevin Magnussen s haasom, ki je pridobil dve mesti. Lewis Hamilton, ki je dirko začel s 13. mesta, je uspel prehiteti zgolj Stoffla Vandoorna. Britanec je imel sicer veliko težav z oprijemom dirkalnika na ulicah Monte Carla.

Vettel po postanku prevzel vodstvo

V 34. krogu so se nato začeli prvi postanki dirkačev pri vrhu. Najprej je v boks zavil Verstappen, takoj za njim Bottas. Najbolj pereče je bilo vprašanje, kakšno taktiko bodo izbrali pri Ferrariju. Odločili so se, da bo prvi bo svež komplet gum odšel Räikkönen s prvega mesta, medtem ko je Vettel ostal na stezi še pet krogov. V teh krogih je štirikratni svetovni prvak dirkal izjemno hitro, najhitrejše kroge je nizal kot za stavo, na koncu si je nabral dovolj prednosti, da se je po postanku na stezo vrnil pred moštvenega kolega in prevzel vodstvo. Tretji je bil Ricciardo.

V naslednjih krogih je Vettel le še večal hitrost pred drugouvrščenim Fincem, v povprečju je bil od njega hitrejši za približno pol sekunde na krog, v 44. krogu je prednost znašala že sedem sekund.

Kvalifikacije/št. mesta: 1. K. RÄIKKÖNEN Ferr. 1:12,178 2. S. VETTEL Ferrari +0,043 3. V. BOTTAS Mercedes 0,045 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,318 5. D. RICCIARDO Red Bull 0,820 6. C. SAINZ T. Rosso 0,984 7. S. PEREZ F. India 1,151 8. R. GROSJEAN Haas 1,171 9. J. BUTTON * McLaren 1,435 10. S. VANDOORNE McL. brez časa ... 14. L. HAMILTON Mercedes * - pribitek 15 mest zaradi men- jave pogonskega sklopa

Mitja Lisjak