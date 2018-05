Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Washington je v velikem finalu Lige NHL igral le v sezoni 1997/98. Naslova še nima. Foto: Reuters Sorodne novice Winnipeg presenetljivo postal ponos kanadskega hokeja Washington že v prvi polovici tekme zmlel Tampo Dodaj v

Capitalsi se vračajo domov z dvema zmagama

Odločitev padla ob koncu druge tretjine

14. maj 2018 ob 07:48

Tampa - MMC RTV SLO

S tremi goli v drugi tretjini so hokejisti Washingtona spreobrnili potek druge tekme finala Vzhodne konference Lige NHL, premagali Tampo s 6:2 in odhajajo domov z dvema zmagama v žepu.

Capitalsi so prek Toma Wilsona povedli že v 28. sekundi, vendar so na prvi odmor v garderobo s prednostjo odšli gostitelji, za kar sta v 8. in 11. minuti ob številčni premoči poskrbela Brayden Point in Steven Stamkos. V 23. minuti je izid izenačil Devante Smith-Pelly, odločitev pa je padla z dvema goloma v samem finišu druge tretjine. Minuto in dve sekundi pred odmorom je Andreja Vasilevskega najprej premagal Lars Eller, nato pa ob igralcu več na ledu tri sekunde pred sireno še Jevgenij Kuznecov.

Zmago sta v zadnji tretjini v 43. minuti potrdila Aleks Ovečkin in v 53. minuti Brett Connolly. "Velika zmaga, a nič še ni odločenega. Igrali smo dobro in pametno. Vsi štirje napadi so odlično opravili delo. Po njihovem vodstvu nas ni zajela panika, ampak smo se držali sistema. Ostali smo mirni in čakali na naše priložnosti," je bil zadovoljen Ovečkin, ki je poleg gola prispeval še eno podajo. Od sezone 1974/75 so ekipe, ki so v konferenčnih polfinalih in finalih povedle z 2:0, zmagale v 39 od 41 serij.

Braden Holtby je zaustavil 33 od 35 strelov na svoja vrata. Na drugi strani je Vasilevski, ki so ga na prvi tekmi zamenjali po dveh tretjinah, zbral 31 obramb.

Washington je v tej končnici dobil sedem od osmih tekem na gostovanjih. Tretja tekma bo v noči na sredo v Washingtonu.

Vzhodna konferenca, finale:



Druga tekma:

TAMPA BAY - WASHINGTON (0:2)

2:6 (2:1, 0:3, 0:2)

Point 8., Stamkos 11.; Wilson 1., Smith Pelly 23., Eller 39., Kuznecov 40.,

Ovečkin 44., Connolly 53.



Obrambe: Vasilevski 31; Holtby 33.

Zahodna konferenca, finale:



Druga tekma, ponedeljek:

WINNIPEG - VEGAS (1:0)

R. K.