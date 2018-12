Gladka zmaga Zupančičevega Feldkircha na Jesenicah, Olimpija uspešna v Milanu

Olimpija slavila s 4:6

1. december 2018 ob 21:04,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 21:54

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v 21. krogu Alpske lige visoko izgubili proti Feldkirchu z 1:5. V Milanu pa so bili uspešni hokejisti SŽ-ja Olimpije, slavili so s 6:4.

Jeseniška šokterapija, ki je po odslovitvi prejšnjega trenerja Gabra Glaviča in postavitvi novega začasnega stratega Aleša Burnika obrodila sadove na prvi tekmi po izgubljenem derbiju, tokrat ni prinesla želenega učinka. Nekdanji evropski prvaki pod vodstvom slovenskega strokovnjaka Nika Zupančiča so bili premočni, predvsem pa učinkovitejši in so na koncu prepričljivo slavili.

Domači so imeli v končni statistiki precej več strelov (45-27), a premalo natančnih strelcev, gostje pa tudi zelo razpoloženega vratarja Alexa Caffija, ki je predvsem v drugi in zadnji tretjini spravljal v obup železarje. Ti so resda nastopili oslabljeni, še vedno ni bilo nekaterih poškodovanih, tudi napadalcev Gašperja Glaviča in Philippa Paradiesa, edini plošček pa je v mrežo Feldkircha spravil Luka Kalan v 47. minuti. A takrat je bilo to dovolj le za znižanje na 1:4, kljub strelski premoči pa domačim do konca ni več uspelo doseči še kakšnega zadetka, zadnji gol so dobili na prazna vrata že v 58. minuti.

Naslednjo tekmo v decembrsko precej razredčenem sporedu Alpske lige – tekmovanje bodo prilagodili svetovnemu prvenstvu do 20 let sredi meseca, na katerem bo nastopila tudi Slovenija – bodo železarji igrali 8. decembra v gosteh proti Bregenzerwaldu.

Nihanja v igri zmajev

SŽ Olimpija je Milano premagala s 4:6.

Ljubljančani v tej sezoni Alpske lige nihajo, kar kažejo tudi serije izidov: po devetih zaporednih zmagah so izgubili štirikrat zaporedoma, zdaj pa so spet nanizali tri uspehe, kar jim prinaša začasno četrto mesto na lestvici.

Nihanja pa so bila tudi v današnji tekmi. Začetek je kazal, da bodo imeli gostje lahko delo, saj so povedli v peti minuti, ko je zadel Gregor Koblar, prednost pa so nato z zadetkoma Mihe Zajca v 11. minuti in Žana Jezovška ob koncu prvega dela, ko so imeli na ledu celo igralca manj, povečali že na 3:0.

A so jo potem tudi hitro zapravili. V drugi tretjini so domači v manj kot minuti – med 32. in 33. minuto – dosegli dva gola, še dva pa potem med 38. in 40. minuto, tako da se je izid po dveh tretjinah nagnil na domačo stran.

Tako so morali Ljubljančani spet reševati točke, kar pa so nazadnje naredili uspešno. Začel je Aleš Kranjc, ki je izenačil v 49., kapetan Aleš Mušič je spet prinesel prednost z golom v 59. minuti, ko pa so domači tvegali brez vratarja, je prazna vrata zadel še Gal Koren in poskrbel, da so vse tri točke odšle zmajem.

Slovenski podprvaki bodo naslednjo tekmo igrali šele 19. decembra proti Salzburgu, 22. decembra pa bo že na sporedu zadnji letošnji derbi z Jeseničani.