Hokejisti Olimpije dobili turnir štirih narodov v Kapfenbergu

Prvi derbi sezone že v soboto na Bledu

20. avgust 2018 ob 14:20

Ljubljana,Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti so prejšnji konec tedna odigrali prve pripravljalne tekme pred začetkom nove sezone. SŽ Olimpija je osvojila turnir štirih narodov v Kapfenbergu.

Zmaji so najprej premagali domači Kapfenberg z 8:1, nato švicarsko ekipo Seewen s 3:2, turnirsko lovoriko pa so osvojili z zmago nad romunsko ekipo Corona Brasov Wolves. Ekipo, ki ima močno mednarodno zasedbo, v kateri so kar štirje Kanadčani, so premagali s 7:6. Na začetku podaljška je odločil kapetan Aleš Mušič, za igralca tekme pa je bil izbran David Planko.

"Za ekipo je prvi ciklus priprav, ki potekajo po načrtih. Lotili smo se jih zelo strokovno, upošteval sem najnovejše smernice hokeja. Kaj to pomeni na ledu, bomo videli na prvih tekmah. Preizkusili bomo še nekaj kombinacij in jih v naslednjem sklopu priprav nadgradili. Ekipa se že veseli začetka sezone," je povedal trener Jure Vnuk.

S potekom priprav je zadovoljen tudi predsednik kluba Miha Butara: "Veseli me, da smo sestavili zelo konkurenčno ekipo iz slovenskih fantov. Zelo sem zadovoljen s trenutnim stanjem, s pripravljenostjo igralcev, željo po zmagah in pozitivnim vzdušjem v ekipi. Letošnja sezona se je dobro začela tudi na poslovnem področju."

V soboto se bodo Ljubljančani na Poletni ligi na Bledu ob 20.00 prvič v novi sezoni pomerili s tekmeci z Jesenic. V dvorani Podmežakla so železarji na prvi prijateljski tekmi gostili madžarsko ekipo Fehervari Titanok, ki igra v madžarski MOL ligi. Jeseničani so zmagali s 6:4. Zadeli so Žiga Urukalo, Gašper Seršen, Urban Sodja, Gašper Glavič in David Rodman dvakrat.

A. G.