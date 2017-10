Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Le legendarni Wayne Gretzky je zbral več točk v zgodovini Lige NHL kot Jaromir Jagr. Foto: Reuters Dodaj v

Jagr še ni obupal - pri 45 letih bo igral za Calgary

Leta 1991 in 1992 prvak s Pittsburghom

2. oktober 2017 ob 19:35

Calgary - MMC RTV SLO, STA

Jaromir Jagr bo igral tudi v novi sezoni Lige NHL, ki se začenja v sredo. Češki veteran je sklenil enoletno pogodbo s Calgaryjem in bo tako pri 45 letih še za eno leto podaljšal športno pot.

Poleti se je zdelo, da se bo njegova zgodba v najmočnejši ligi na svetu vendarle končala. Njegov zadnji klub Florida Panthers ni podaljšal pogodbe, pozneje je bil blizu dogovora s St. Louisom, a naj bi se že takrat dogovarjal z drugim klubom.

Pogodba s Calgaryjem mu bo prinesla milijon ameriških dolarjev in še milijon za bonuse ob uspehih. V zadnji sezoni je Jagr za panterje dosegel 46 točk za 16 golov in 30 podaj na 82 tekmah.

Jagr ima v Ligi NHL 1.914 točk, tako da zaostaja le za legendarnim Waynom Gretzkyjem (2.857). V 23 sezonah je prišel na tretje mesto lestvice strelcev (765), peto na lestvici podajalcev (1.149) in četrto po številu odigranih tekem (1.711). Je pa rekorder po številu tekem, ki jih je odločil s svojim zadetkom (135).

Plameni iz Calgaryja bodo njegova deveta ekipa v Ligi NHL. Najdlje je bil član pingvinov iz Pittsburgha (1990-2001), pozneje je igral za Washington (2001-2004), New York Rangers (2004-2008), Philadelphio (2011/12), Dallas (2012/13), Boston (2012/13), New Jersey (2013-2015) in nazadnje za Florido.

Jagr je tudi član zelo ekskluzivnega kluba trojnih zmagovalcev, kamor štejejo igralce, ki so osvojili naslove svetovnih prvakov, olimpijskih zmagovalcev in prvakov Lige NHL. V zadnji je zmagal v letih 1991 in 1992, olimpijsko zlato s Češko ima iz leta 1998, svetovni naslov pa iz let 2005 in 2010.

