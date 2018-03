Jeseničani za polfinale znova nadigrali Olimpijo

Razmerje strelov 29:24 za Ljubljančane

13. marec 2018

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 20:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so v Tivoliju s 6:0 ugnali SŽ Olimpijo in se s skupnim izidom 4:0 v zmagah uvrstili v polfinale Alpske lige.

V vratih Olimpije je Roberta Kristana, ki sploh ni bil v ekipi, menda naj bi imel zdravstvene težave, zamenjal Tilen Spreitzer. Jeseničani so povedli v 5. minuti, ko si je Olimpija ob številčni premoči privoščila napako, izgubila je plošček na modri črti, tako da sta Adis Alagić in Miha Logar sama pridrsala pred Spreitzerja, ki ga je Logar po podaji Alagića matiral.

Dva gola v manj kot dveh minutah

Železarji so vodstvo povišali v 33. minuti. Ob prednosti igralca več je Luka Kalan takoj po prihodu s klopi prejel plošček in sam pridrsal pred Spreitzerja, ki ga je ukanil s strelom med nogama. Manj kot dve minuti pozneje pa je David Planko z močnim strelom z modre črte povišal na 3:0. Zmaji so bili v izgubljenem položaju. Razmerje strelov po dveh tretjinah je bilo sicer 22:15 za Ljubljančane.

Saunders zaklenil vrata

V zadnji tretjini so Jeseničani - ob bučni podpori s tribun - še dodali plin in dotolkli večne tekmece iz Ljubljane. Po vrsti so zadeli Aleksander Magovac, Markus Piispanen in Nejc Stojan. Razmerje strelov je bilo 29:24 za zeleno-bele, a je jeseniška vrata zaklenil Clarke Saunders.

V polfinalu najverjetneje z Rittnom

Jeseničani bodo v polfinalu, ki se bo začel 22. marca, igrali z boljšim iz dvoboja med Rittnom in mlado ekipo Salzburga, kjer Južni Tirolci vodijo s 3:1 v zmagah.

ALPSKA LIGA



ČETRTFINALE, četrte tekme



SŽ Olimpija - SIJ ACRONI JESENICE 0:4

0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

1.800; Logar 5., Kalan 33., Planko 35., Piispanen 47., Magovac 49., Stojan 53.

PUSTERTAL - FELDKIRCH 1:2



Vipiteno - ASIAGO 0:4

1:5 (1:0, 0:4, 0:1)



SALZBURG MLADI - RITTEN 1:3

1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage. Ostali termini so 15., 17. in 20. marec.

A. V.