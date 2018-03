Jezni Vnuk napovedal Jeseničanom vojno

Igra na uvodnih dveh derbijih četrtfinala Alpske lige ni navdušila, zato pa je bil v Tivoliju napet podaljšek, ki mu je sledila zelo vroča "peta tretjina". Trener SŽ Olimpije Jure Vnuk je bil besen na sodnike.

Zmaji so bili na derbijih v rednem delu Alpske lige precej slabši tekmec, v končnici pa so dopolnili kader in dvignili formo. Železarji, ki imajo odlično zasedbo, se po olimpijskem premoru še lovijo in nimajo premoči na ledeni ploskvi.

Olimpija je na četrtkovi tekmi v Tivoliju vodila z 2:0 in imela lepo priložnost za izenačenje na 1:1 v zmagah. V 39. minuti so gostitelji zadeli za 3:1, Andrej Hebar je spravil plošček v mrežo, vendar naj bi Aljaž Chvatal nepravilno oviral vratarja gostov Clarka Saundersa. Po ogledu videoposnetka zadetek ni obveljal. Jeseničani so v zadnji tretjini izenačili in v podaljšku zmagali z zadetkom Adisa Alagića v 76. minuti.

43-letni Vnuk, ki je sredi januarja nasledil Andreja Brodnika na klopi zeleno-belih, je bil po tekmi pravi vulkan. Razočaranje je bilo ogromno, saj je zdaj težko verjeti, da se bi lahko Olimpija pobrala po zaostanku z 0:2 v zmagah.

Vnuk: Če se bodo tako obnašali, se bo še marsikaj zgodilo

"Popolnoma nezaslužena zmaga Jesenic! Njihov prvi gol je bil neregularen, saj je bil plošček zunaj igre, a so ga igralci s klopi potisnili nazaj na ledeno ploskev. Takrat se je tekma obrnila. Njihov vratar Saunders je priznal, da ni bil oviran pri zadetku za 3:1, ki ga je dosegel Hebar. Namesto 2:1 bi mi morali voditi s 3:0 in tekmo bi nato tudi dobili. Nikakor si nismo zaslužili poraza," je besnel eden izmed junakov finala državnega prvenstva leta 1995, ko je Olimpija osvojila prvi naslov prvaka v samostojni Sloveniji.

"Ekipa je delovala fenomenalno in niti slučajno serija še ni končana. Napovedujem vojno! Če se bodo tako obnašali, se bo še mariskaj zgodilo na igrišču. Obnašanje njihovih igralcev na klopi je grozno. Zmerjajo nas. Sojenje je bilo pod vsako kritiko! Le nam so piskali prekrške," je kar vrelo iz Vnuka. Ljubljančani so imeli kar 22 kazenskih minut.

Glavič: Očitno smo mislili, da smo predobri za tekmece

Jeseničani res niso prikazali dobre igre na obeh tekmah, imajo še ogromno rezerve. Trener Gaber Glavič je lahko zadovoljen z izidom, s predstavo pa seveda ni bil: "Vse skupaj se je začelo v zadnjih 15 minutah tekme na Jesenicah, v Tivoliju pa smo le nadaljevali. Očitno smo mislili, da smo predobri za tekmece. Nismo igrali po dogovoru. Vse skupaj se nam je maščevalo in to je velika šola za naprej. Olimpija je nevarna, igra na protinapade. Ta zmaga nam bo dala krila, a igra mora biti bolj enostavna."

"Sojenja ne bi preveč komentiral. Vsekakor je Bulovec dober sodnik, piskal je korektno. Pričakujem, da bo Čepon dobil dodatno kazen petih tekem zaradi naleta na Jezovška. Hokej je igra hitrosti in spretnosti in ne gradi se na stvareh, ki jih vidimo pri Olimpiji. Pravila so se spremenila, preveč kazni se dobi za takšen način igre. Tako se ne izplača igrati. Ne vem, kaj Jure Vnuk misli s temi obtožbami. Nikakršnih provokacij z naše strani ni bilo. Pri njih je bilo veliko dretja in cirkusa med tekmo," je poudaril Glavič.

Tavželj: Igramo brez želje, pristop je zelo slab

Andrej Tavželj je vedno hvaležen sogovornik, saj odlično analizira tekmo in ima zelo hladno glavo. "Znova smo igrali slabo. Že na Jesenicah se nismo izkazali ob koncu tekme. Vedeli smo, da bo Olimpija igrala bolj zaprt hokej, kar pa nam ne ustreza. Znova smo delali veliko napak v srednji tretjini. Ničesar se nismo naučili s prve tekme, 50 minut smo bili neprepoznavni. Brez želje, pristop je bil zelo slab. Očitno smo pričakovali, da se bodo tekemci ulegli na tla in se predali," je slikovito opisal slabo igro kapetan železarjev.

"Olimpija ima veliko željo. Zelo dobro so postavljeni na ledu in igrajo disciplinirano. Vsekakor tako niso igrali v rednem delu Alpske lige. Težko jih je prebiti in treba bo sprememniti taktiko. Najprej moramo priti v njihovo tretjino in nato tam ustvarjati," je dodal Tavželj.

Če bi Vnuk rad napovedal vojno, naj jo napove pošteno

Tavželj je bil presenečen nad komantarji Jureta Vnuka: "Težko komentiram sodniške odločitve. Pri naletu na Jezovška je zelo nenavadno, da ni branilec Olimpije dobil niti dveminutne kazni. Poznam igralce Olimpije, ki se seveda ne bodo kar tako predali pri zaostanku z 0:2 v zmagah. Trenerja ne poznam osebno. Vem, da bi rad naredil cirkus iz te serije. Če bi rad napovedal vojno, naj jo napove pošteno. Ne bom se spuščal na ta nivo. Če bomo igrali boljše, ne bodo imeli možnosti za provokacije. Najprej moramo popraviti svojo igro, potem pa bomo razmišljali o polfinalu."

V soboto že tretja tekma

Ljubljančani bi si po prikazanem zaslužili eno zmago, pri zaostanku z 0:2 pa so se znašli v zares neugodnem položaju, saj je tretja tekma že v soboto v Podmežakli. Jeseničani so bili veliki favoriti že pred začetkom četrtfinala. S tako igro vsekakor nimajo možnosti proti najboljšim italijanskim ekipam. Če bi uspeli ponoviti najboljše predstave iz rednega dela, pa bi lahko tudi osvojili Alpsko ligo.

