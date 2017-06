Kontrec: Slabo vzdušje v Parizu razlog za zamenjavo selektorja

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nik Zupančič, ki bo zdaj pomočnik Karija Savolainena, je eden izmed kandidatov za trenerja Olimpije. Foto: BoBo Sorodne novice Rise bo na olimpijske igre popeljal Kari Savolainen Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

26. junij 2017 ob 19:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vodstvo Hokejske zveze Slovenije se je za zamenjavo Nika Zupančiča s Karijem Savolainenom odločilo zaradi slabega vzdušja in reakcij ekipe na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Parizu.

Finski strokovnjak je sklenil enoletno pogodbo. Zupančič, ki se se je z reprezentanco lani uvrstil med svetovno elito ter na olimpijske igre, bo svoje delo nadaljeval kot pomočnik glavnega trenerja.

62-letni Savolainen, ki je slovensko reprezentanco vodil že v sezonah 2003/04 in 2004/05, v sezonah 2010/11, 2011/12 in 2012/13 pa z njo tudi sodeloval tudi v vlogi svetovalca, je po mnenju Hokejske zveze Slovenije ta čas najbolj optimalna izbira za mesto selektorja.

"Spoštujem Matjaža Kopitarja in Nika Zupančiča. V zadnjih letih smo z njima dosegli izredne izide. Odločitev, ki smo jo sprejeli, je bila zelo težka. Ocenil sem, da je bila sezona delno uspešna, delno pa ne. Ne samo zaradi zadnjega rezultata, ampak po reakciji in vzdušju v ekipi. Prišel sem do zaključka, da igralcem damo možnost po svežih odločitvah," je odločitev o selektorski zamenjavi na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil generalni sekretar HZS-ja Dejan Kontrec.

"Časa ni, samo enkrat se bomo dobili, to je v novembru, ko bomo šli direktno v Francijo. Kari je zame skoraj domačin. Takoj sem ga kontaktiral, če je pripravljen sprejeti mesto prvega trenerja. V takšnem času je težko pripraviti ekipo, sprejeti pametne odločitve. Upam, da bodo igralci imeli čim boljše pogoje. Nik pa ostaja kot pomočnik selektorja," je še povedal Kontrec.

Terglav bo imel klubske obveznosti v Franciji

Strokovni štab reprezentance ostaja isti, le dodali so novega člana. Lahko se za kakšno zamenjavo odloči novi selektor. Ni še jasno, ali bo reprezentanci lahko še naprej pomagal Edo Terglav, ki bo za čas olimpijskih iger v Pjongčangu oziroma priprav imel klubske obveznosti v Franciji.

"Zame je velika čast, da se vračam v slovenski hokej. Imam lepe spomine. Položaj ni enostaven, izziv je velik. Treba je nekaj spremeniti v štabu. Nik bo nadaljeval delo z mano in mi pomagal. Spoštujem ga kot hokejsko legendo in trenerja. Mislim, da lahko dobro sodelujemo v tem projektu," je po skypu pojasnil Savolainen.

Zupančič resen kandidat za trenerja Olimpije

"Ni lahko, kadar te zamenjajo. Dejan je prišel do mene z idejo, da bi bilo dobro osvežiti strokovni štab. Ko je na plano prišlo ime Karija, ki je že delal z večino reprezentantov, sem si vzel nekaj časa za premislek. Po pogovoru s Karijem sem sprejel odločitev, da ostanem kot pomočnik. To bo pomagalo reprezentanci, takšne informacije bodo Kariju dobrodošle. Trudil se bom po najboljših močeh predati znanje, ki sem ga pridobil do zdaj. To mi bo kot trenerju prišlo prav v prihodnosti," je razložil Zupančič.

Leta 2015 in tudi v letošnji sezoni je Zupančič osvojil naslov državnega prvaka z Jeseničani. Za zdaj še ni razmišljal o kakršnikoli trenerski vlogi v klubu. Priznal je, da je z njim stik vzpostavila Olimpija.

A. G.