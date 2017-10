Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je v letošnji sezoni dosegel že šest golov in pet podaj. Foto: AP Vodilna Tampa je s kar 7:1 odpravila aktualne prvake iz Pittsburgha. Foto: Reuters Vegas je prva ekipa v zgodovini NHL-a, ki je v svoji prvi sezoni na uvodnih sedmih tekmah zmagala šestkrat. Foto: Reuters Dodaj v

Kopitar ob novi zmagi prispeval dva gola in podajo

Na sedmi tekmi Los Angeles zmagal šestič

22. oktober 2017 ob 08:12

Columbus - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa ostajajo edino moštvo Lige NHL, ki v tej sezoni še ni izgubilo po rednem delu. Kralji so z dvema goloma in podajo Anžeta Kopitarja slavili v Columbusu (4:6).

Kingsi ostajajo na vrhu Zahodne konference, v ligi pa je z dvema točkama več boljša le Tampa, ki pa ima tudi dve odigrani tekmi več. Vsaj točko so osvojili na vseh sedmih dozdajšnjih tekmah, s čimer so izenačili rekord franšize, ko so sezono 1995/96 začeli s štirimi zmagami in tremi porazi v podaljšku oziroma kazenskih strelih, sicer pa je šest zmag in en poraz v podaljšku pa je tako ali tako klubski rekord. "Mislim, da smo zadnje tri sezone začeli s tremi porazi. V garderobi smo se pogovarjali, kako pomemben je dober začetek, saj te tekme veliko dodajo in naredijo razliko ob koncu sezone," je povedal Dustin Brown, ki je dal gol in tri podaje.

Brown je podal tudi za oba Kopitarjeva zadetka. Po vodilnem golu Columbusa, ko je gostujočo mrežo načel Nick Foligno v šesti minuti, so gostje izenačili dobro minuto kasneje. Brown si je za vrati ob ogradi ob dveh nasprotnih igralcih izboril ploščico, podal Kopitarju, ki je s prve sprožil za svoj peti gol v sezoni. 42 sekund zatem so Kralji povedli prek Trevorja Lewisa, 27 kasneje pa je izenačil Oliver Bjorkstrand. Mreža Los Angelesa se je v prvi tretjini zatresla še enkrat, ko je bil uspešen Matt Calvert.

Vsega 40 sekund so v drugi tretjini gostje potrebovali za novo izenačenje. Na listo strelcev je svoje ime vpisal Jake Muzzin. Ob tem je podajo vknjižil tudi Kopitar. Ko se je iztekala 24. minuta, so Kingsi povedli s 4:3. Ploščico je v mrežo spravil Drew Doughty, Sonny Milano pa je v 36. minuti poskrbel, da sta moštvi v zadnjo tretjino vstopili izenačeni.

Peti gol Kraljev, ki se je nato izkazal za zmagovitega, je znova prispeval Kopitar. Tekla je 58. minuta, ko je kapetan Los Angelesa znova izvrstno sodeloval z Brownom. Ta je povsem na levi strani dobil plošček ob ogradi in podal pred vrata, kjer je vdrsal Kopitar, podstavil palico in tako spravil ploščico za hrbet Sergeja Bobrovskega. Dvome o zmagi gostov je razblinil Brown minuto in pol pred koncem, ko je zadel prazno mrežo.

Tekme 21. oktobra:

COLUMBUS - LOS ANGELES 4:6

Foligno 6., Bjorkstrand 9., Calvert 15., Milano 36.; Kopitar 7., 58., Lewis 8., Muzzin (podaja Kopitar) 21., Doughty 24., Brown 59.

NY RANGERS - NASHVILLE 4:2

PHILADELPHIA - EDMONTON 2:1

BOSTON - BUFFALO 4:5 - v podaljšku

OTTAWA - TORONTO 6:3

TAMPA BAY - PITTSBURGH 7:1

NY ISNALDERS - SAN JOSE 5:3

WASHINGTOMN - FLORIDA 1:4

DALLAS - CAROLINA 4:3

ARIZONA - CHICAGO 2:4

CALGARY - MINNESOTA 2:4

VEGAS - ST. LOUIS 3:2 - v podaljšku

Tekme 22. oktobra:

DETROIT - VANCOUVER

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 9 7 1 1 15 TORONTO MAPLE LEAFS 8 6 2 0 12 OTTAWA SENATORS 8 4 1 3 11 DETROIT RED WINGS 8 4 3 1 9 BOSTON BRUINS 7 3 3 1 7 FLORIDA PANTHERS 7 3 4 0 6 BUFFALO SABRES 9 2 5 2 6 MONTREAL CANADIENS 8 1 6 1 3 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 8 6 2 0 12 PITTSBURGH PENGUINS 9 5 3 1 11 PHILADELPHIA FLYERS 8 5 3 0 10 COLUMBUS BLUE JACK. 8 5 3 0 10 NEW YORK ISLANDERS 8 4 3 1 9 WASHINGTON CAPITALS 9 4 4 1 9 CAROLINA HURICANES 6 3 2 1 7 NEW YORK RANGERS 9 2 5 2 6 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 9 6 2 1 13 CHICAGO BLACKHAWKS 9 5 2 2 12 DALLAS STARS 8 5 3 0 10 NASHVILLE PREDATORS 8 4 3 1 9 WINNIPEG JETS 7 4 3 0 8 COLORADO AVALANCHE 8 4 4 0 8 MINNESOTA WILD 6 2 2 2 6 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 7 6 0 1 13 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 7 6 1 0 12 CALGARY FLAMES 8 4 4 0 8 ANAHEIM DUCKS 7 3 3 1 7 VANCOUVER CANUCKS 7 3 3 1 7 SAN JOSE SHARKS 7 3 4 0 6 EDMONTON OILERS 7 2 5 0 4 ARIZONA COYOTES 8 0 7 1 1



Tilen Jamnik