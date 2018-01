Kralji zapravili vodstvo dveh zadetkov prednosti

Kopitar podal za prvi gol na tekmi

5. januar 2018 ob 07:25

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so proti Calgaryju dobili dve tretjini, a vseeno izgubili proti Calgaryju s 4:3.

Kralji so povedli že v peti minuti, ko je po podaji Anžeta Kopitarja zadel Derek Forbort. Tik pred koncem tretjine je prednost podvojil Tanner Pearson.



V srednji tretjini so gostitelji obrnili vse na glavo, saj so s štirimi zadetki sami ušli v prednost dveh golov. Kralje je v predzadnji minuti v igro spet spravil Pearson, a Kalifornijčanom ni uspelo izsiliti podaljška.

Liga NHL, tekme 4. januarja:

CALGARY - LOS ANGELES 4:3

Ferland 23., Brouwer 28., Jankowski 35., Monahan 40.; Forbort 5. (podaja Kopitar), Pearson 20., 59.



TORONTO - SAN JOSE * 3:2

PHILADELPHIA - NY ISLANDERS 6:4

PITTSBURGH - CAROLINA 0:4

MONTREAL - TAMPA BAY * 2:1

ST. LOUIS - VEGAS 2:1

MINNESOTA - BUFFALO 6:2

DALLAS - NEW JERSEY 4:3

COLORADO - COLUMBUS 2:0

EDMONTON - ANAHEIM * 2:1

ARIZONA - NASHVILLE ** 3:2

BOSTON - FLORIDA preloženo

** - podaljšek * - kazenski streli

Tekme 5. januarja:

NY ISLANDERS - PITTSBURGH

OTTAWA - SAN JOSE

DETROIT - FLORIDA

WINNIPEG - BUFFALO

CHICAGO - VEGAS

Vzhodna konferenca: TAMPA BAY LIGHTNING 40 29 8 3 61 WASHINGTON CAPITALS 41 25 13 3 53 NEW JERSEY DEVILS 40 22 11 7 51 BOSTON BRUINS 38 22 10 6 50 TORONTO MAPLE LEAFS 42 24 16 2 50 COLUMBUS BLUE JACKETS 42 23 16 3 49 NEW YORK RANGERS 40 21 14 5 47 CAROLINA HURRICANES 40 19 13 8 46 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 41 20 17 4 44 PITTSBURGH PENGUINS 42 20 19 3 43 PHILADELPHIA FLYERS 40 17 15 8 42 FLORIDA PANTHERS 39 17 17 5 39 DETROIT RED WINGS 39 16 16 7 39 MONTREAL CANADIENS 41 17 20 4 38 OTTAWA SENATORS 38 12 17 9 33 BUFFALO SABRES 40 10 21 9 29 Zahodna konfereca: VEGAS GOLDEN KNIGHTS 39 27 10 2 56 ST. LOUIS BLUES 43 26 15 2 54 LOS ANGELES KINGS 41 24 12 5 53 WINNIPEG JETS 41 23 11 7 53 NASHVILLE PREDATORS 40 23 11 6 52 DALLAS STARS 42 23 16 3 49 SAN JOSE SHARKS 38 21 12 5 47 MINNESOTA WILD 41 22 16 3 47 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 42 19 14 9 47 COLORADO AVALANCHE 40 21 16 3 45 CHICAGO BLACKHAWKS 39 19 14 6 44 CALGARY FLAMES 40 20 16 4 44 EDMONTON OILERS 41 18 20 3 39 VANCOUVER CANUCKS 40 16 19 5 37 ARIZONA COYOTES 42 10 27 5 25

S. J.