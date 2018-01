Rangersi v podaljšku dobili jubilejno deseto zimsko klasiko

J. T. Miller odločil v 63. minuti

1. januar 2018 ob 22:26

New York - MMC RTV SLO

Na deseti zimski klasiki Lige NHL so New York Rangersi premagali Buffalo s 3:2 po podaljšku. Na stadionu City Field, kjer sicer igrajo bejzbolisti ekipe New York Mets, se je zbralo 41.821 gledalcev.

Zimska klasika je bila na novoletni dan na sporedu že desetič zapored. Precej bolje so začeli Rangersi, ki so prevladovali v uvodnih minutah. V 5. minuti je Jesper Fast sijajno zaposlil Paula Careyja, ki je bil sam pred vrati, in rutinsko matiral Robina Lehnerja. V 9. minuti je Michael Grabner povišal prednost New Yorka po podaji Kevina Hayesa.

V zadnji minuti prve tretjine je bil izključen Nick Holden in igralci Buffala so to unovčili na začetku drugega dela igre. Že v 56. sekundi je znižal Sam Reinhart. Tudi zadnjo tretjino so bolje začeli Sabresi, Rasmus Ristolainen je po 27 sekundah igre izenačil na 2:2. Izid se do konca rednega dela ni več spremenil.

V podaljšku je bilo vseskozi napeto ob igri treh proti trem. Veliko napako je naredil Jacob Josefson, ki je v 63. minuti spotaknil Jimmyja Vaseyja in Rangersi so imeli "power play". Izkoristili so ga že po 28 sekundah. Kevin Shattenkirk je močno streljal, Lehner je plošček odbil, v mrežo pa ga je pospravil J. T. Miller. Razmerje v strelih na vrata je bilo 40:33 v korist Rangersov.

Tekma 1. januarja:

BUFFALO - NY RANGERS * 2:3

Reinhart 21., Ristolainen 41.; Carey 5., Grabner 9., Miller 63.

* - po podaljšku





Tekme 2. januarja:

TORONTO - TAMPA BAY

NY ISLANDERS - BOSTON

PHILADELPHIA - PITTSBURGH

CAROLINA - WASHINGTON

MONTREAL - SAN JOSE

ST. LOUIS - NEW JERSEY

MINNESOTA - FLORIDA

DALLAS - COLUMBUS

COLORADO - WINNIPEG

EDMONTON - LOS ANGELES

VANCOUVER - ANAHEIM

VEGAS - NASHVILLE

Vzhodna konferenca: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 38 28 8 2 58 WASHINGTON CAPITALS 40 24 13 3 51 NEW JERSEY DEVILS 38 22 10 6 50 BOSTON BRUINS 37 21 10 6 48 TORONTO MAPLE LEAFS 40 23 15 2 48 COLUMBUS BLUE JACKETS 40 22 15 3 47 NEW YORK RANGERS 39 21 13 5 47 NEW YORK ISLANDERS 39 20 15 4 44 --------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 38 18 13 7 43 PITTSBURGH PENGUINS 40 19 18 3 41 PHILADELPHIA FLYERS 38 16 14 8 40 FLORIDA PANTHERS 38 17 16 5 39 DETROIT RED WINGS 38 15 16 7 37 MONTREAL CANADIENS 39 16 19 4 36 OTTAWA SENATORS 37 12 17 8 32 BUFFALO SABRES 39 10 20 9 29 Zahodna konferenca T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 37 26 9 2 54 WINNIPEG JETS 40 23 11 6 52 NASHVILLE PREDATORS 38 23 10 5 51 LOS ANGELES KINGS 39 23 11 5 51 ST. LOUIS BLUES 41 24 15 2 50 DALLAS STARS 40 22 15 3 47 SAN JOSE SHARKS 36 20 12 4 44 ANAHEIM DUCKS 40 18 14 8 44 --------------------------------------- MINNESOTA WILD 39 20 16 3 43 CHICAGO BLACKHAWKS 38 18 14 6 42 CALGARY FLAMES 39 19 16 4 42 COLORADO AVALANCHE 38 19 16 3 41 EDMONTON OILERS 39 17 19 3 37 VANCOUVER CANUCKS 39 16 18 5 37 ARIZONA COYOTES 41 9 27 5 23

A. G.