LA Kingsi na daljši premor s tesnim porazom

Anže Kopitar prispeval podajo za zadnji zadetek

7. januar 2018 ob 08:48

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

LA Kingsi so v sobotni tekmi Lige NHL pred svojimi gledalci morali priznati premoč Nashvillu s 3:4. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je za gostitelje prispeval podajo.

"Kopi" je podal Tylerju Toffoliju za zadnji zadetek Kraljev, ki so izgubili še drugo tekmo zapored in prvič doma po rednem delu od sredine novembra. Za gostitelje sta zadela še Adrian Kempe in Trevor Lewis. Gostujoči junak je bil z dvema ključnima goloma v drugi in tretji tretjini Austin Watson. Med strelce se je vpisal prvič po 28. novembru in prvič po maju na eni tekmi dosegel več kot zadetek. Prav tako je že po 39 tekmah s petimi zadetki v sezoni izenačil svoj osebni rekord. P. K. Subban je k izkupičku dodal dve podaji, gola za gostujočo zmago pa sta prispevala še Roman Josi in Scott Hartnell.

Nashville je vknjižil prvo zmago na zadnjih treh gostovanjih, ob tem je vratar Pekka Rinne ubranil 26 strelov. Vratar kraljev Jonathan Quick je tekmo končal s 16 obrambami. Kralji bodo imeli zdaj teden dni premora, naslednjo soboto jih čaka tekma z Anaheimom.

Dve tekmi sta se končali po kazenskih strelih, Toronto je Vancouver premagal s 3:2, Arizona pa je klonila proti New Yorku z 1:2.

Liga NHL, tekme 6. januarja:

PHILADELPHIA - ST. LOUIS 6:3



DALLAS - EDMONTON 5:1

BOSTON - CAROLINA 7:1

TORONTO - VANCOUVER 3:2 - kazenski streli

OTTAWA - TAMPA BAY 6:3



ARIZONA - NY RANGERS 1:2 - kazenski streli

COLORADO - MINNESOTA 7:2

CALGARY - ANAHEIM 3:2



LOS ANGELES - NASHVILLE 3:4

Kempe 27., Lewis 44., Toffoli 49. (podaja Kopitar); Josi 16., Hartnell 32., Watson 37., 46.

Tekme 7. januarja:

NY ISLANDERS - NEW JERSEY

PHILADELPHIA - BUFFALO

WASHINGTON - ST. LOUIS

CHICAGO - EDMONTON

WINNIPEG - SAN JOSE

COLUMBUS - FLORIDA

MONTREAL - VANCOUVER

DETROIT - TAMPA BAY

PITTSBURGH - BOSTON

VEGAS - NY RANGERS

Lestvica T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 41 29 9 3 61 WASHINGTON CAPITALS 41 25 13 3 53 BOSTON BRUINS 39 23 10 6 52 TORONTO MAPLE LEAFS 43 25 16 2 52 NEW JERSEY DEVILS 40 22 11 7 51 NEW YORK RANGERS 41 22 14 5 49 COLUMBUS BLUE JACKETS 42 23 16 3 49 CAROLINA HURRICANES 41 19 14 8 46 --------------------------------------- PITTSBURGH PENGUINS 43 21 19 3 45 PHILADELPHIA FLYERS 41 18 15 8 44 NEW YORK ISLANDERS 42 20 18 4 44 DETROIT RED WINGS 40 17 16 7 41 FLORIDA PANTHERS 40 17 18 5 39 MONTREAL CANADIENS 41 17 20 4 38 OTTAWA SENATORS 40 14 17 9 37 BUFFALO SABRES 41 10 22 9 29 Zahodna konferenca Lestvica T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 40 28 10 2 58 WINNIPEG JETS 42 24 11 7 55 NASHVILLE PREDATORS 41 24 11 6 54 ST. LOUIS BLUES 44 26 16 2 54 LOS ANGELES KINGS 42 24 13 5 53 DALLAS STARS 43 24 16 3 51 SAN JOSE SHARKS 39 21 12 6 48 COLORADO AVALANCHE 41 22 16 3 47 --------------------------------------- MINNESOTA WILD 42 22 17 3 47 ANAHEIM DUCKS 43 19 15 9 47 CALGARY FLAMES 41 21 16 4 46 CHICAGO BLACKHAWKS 40 19 15 6 44 EDMONTON OILERS 42 18 21 3 39 VANCOUVER CANUCKS 41 16 19 6 38 ARIZONA COYOTES 43 10 27 6 26

Ž. K.