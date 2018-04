Columbus prek številnih težav do presenetljive zmage

V gosteh slavil še San Jose

13. april 2018 ob 07:43

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Columbusa so uvodno tretjino serije proti Washingtonu izgubili z 2:0, med tekmo ostali brez treh napadalcev, a vseeno presenetljivo zmagali s 4:3.

Josh Anderson je bil med tekmo kaznovan zaradi grobe igre, Alexander Wennberg je dobil poškodbo glave, kapetan Nick Foligno pa je dobil plošček v glavo. V prvi tretjini je oba gola za gostitelje dosegel Jevgenij Kuznecov.

Mojstrski prodor Panarina

Vse težave niso ustavile Modrih suknjičev, ki so izenačili na 2:2. Gostitelji so sicer spet povedli, a je dobre štiri minute pred koncem rednega dela Seth Jones izenačil na 3:3 in izsilil podaljšek. Po šestih minutah dodatka je Artemi Panarin prodrl po levi strani in iz težkega kota dosegel odločilni gol.

Vanek dosegel gol in zbral podajo

"V končnici potrebujemo več energije, danes smo to pokazali, res smo se borili za vsak plošček," je bil navdušen Thomas Vanek, ki je zbral gol in podajo.

Kane ob svojem debiju dosegel dva gola

Gostujoče zmage se je veselil še San Jose, ki je premagal Anaheim s 3:0. Morski psi so vse zadetke dosegli v srednji tretjini, prva dva je dosegel Evander Kane, ki je v svoji deveti sezoni Lige NHL sploh prvič igral v končnici.

Liga NHL, končnica, 1. krog, vzhod:

TAMPA BAY - NEW JERSEY - 1:0

5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Palat 15., Johnson 20., Gourde 22., Killorn 53., Kučerov 59.; Hall 34., Zajac 50.

Obrambe: Vasilevski 29; Kinkaid 27.

BOSTON - TORONTO - 1:0

5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Marchand 6., Backes 36., Pastrnak 40., Kuraly 48., Krejči 52.; Hyman 17.

Obrambe: Rask 26; Andersen 35.

WASHINGTON - COLUMBUS - 0:1

3:4 (2:0, 0:1, 1:2) - podaljšek

Kuznecov 18., 19., Smith Pelly 46.; Wennberg 25., Vanek 42., Jones 56., Panarin 67.

Obrambe: Grubauer 23; Bobrovsky 27.

Petek:

PITTSBURGH - PHILADELPHIA - 1:0

Zahod:

NASHVILLE - COLORADO - 1:0

5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Watson 24., Smith 29., Forsberg 47., 53., Sissons 59.; Zadorov 7., Comeau 25.

Obrambe: Rinne 25; Bernier 26.



ANAHEIM - SAN JOSE - 0:1

0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Kane 28., 34., Burns 36.

Obrambe: Gibson 31; Jones 25.



Petek:

VEGAS - LOS ANGELES - 1:0

WINNIPEG - MINNESOTA - 1:0

Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

S. J.