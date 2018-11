Anže Kopitar in hokejisti LA-ja so pred težko nalogo. Foto: AP Willie Desjardins je pred meseci vodil Kanado na olimpijskih igrah. Foto: Reuters VIDEO Na obisku pri Anžetu Kopi... Dodaj v

Kopitar: Manjkajo nam želja, delo, energija, čustva, ...

LA na dnu Lige NHL

14. november 2018 ob 11:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so eno največjih razočaranj začetka sezone, saj so na 17 tekmah zmagali le petkrat in so prikovani na dno celotne Lige NHL.

Začetek je bil soliden, saj so Kralji na prvih štirih tekmah zbrali pet točk, nato pa so padli v luknjo, saj so izgubili kar šestkrat zapored. Ko so končno premagali Columbus, je trener John Stevens ostal brez službe. Njegov naslednik Willie Desjardins je debitiral z zmago, a zdaj so Kralji po visokem porazu proti Torontu spet v nizu treh porazov.

Končnica vse dlje

Zbrali so vsega 11 točk, kar je štiri točke manj od druge najslabše ekipe Vegas (ki je lani igral celo v finalu). Sezona je sicer še dolga, a razlika do mest, ki vodijo v končnico, je vsak dan višja. Še bolj pomembno pa je, da igra ni na ravni, ki bi vlivala upanje na Stanleyjev pokal.

Pred sezono je bil cilj jasen

To pa je tisto, kar je vsaj pred začetkom sezone zanimalo hokejiste Los Angelesa. Kapetan Anže Kopitar je tako tik pred odhodom v ZDA v podkastu Številke zatrdil, da je to cilj pred novo sezono: "Za nas je cilj tako le en – osvojiti Stanleyjev pokal. Vse, kar bo manj, bo razočaranje. Lani smo naredili korak v pravo smer, zdaj bo treba to nadgraditi, če se želimo vrniti na sam vrh."

Kopitar: Manjka nam marsikaj

A tega koraka ni. Tudi Kopitarjeve številke so v primerjavi z lansko sezono močno upadle. Lani je bil finalist za nagrado MVP, letos je na 16 tekmah zbral le šest točk (štirje goli in vsega dve podaji). Kralji so kar na osmih letošnjih tekmah dosegli vsega en gol, a Kopitar meni, da vsega ni kriv napad: "Danes nikakor ni bil kriv napad. Manjkala je želja, manjkalo je delo, energija, čustva, ... Dajemo enostavno premalo od sebe. Primanjkuje nam časa."

Trener se strinja

Novinarji so njegovo izjavo prenesli trenerju, ki se je s Kopitarjevimi besedami strinjal: "Res je. Na začetku nas je pokopala njihova učinkovitost z igralcem več. Šele, ko smo prejeli četrti gol, sem v svojih fantih videl, da se je želja prebudila. A to se ne sme zgoditi šele, ko padeš v tako globoko luknjo. Če takrat najdeš energijo, kje si jo imel prej? Danes nismo bili dobri."

Kralje čakajo tri zahtevna gostovanja

Los Angeles zdaj čaka turneja treh zahtevnih gostovanj (Chicago, Nashville, St. Louis). Kopitar izpostavlja: "Ta turneja bo za nas ključnega pomena. Enostavno smo zbrali premalo točk. Zdaj nas čaka nekaj dni treninga, ki ga nujno potrebujemo in se pripravimo na naslednje tekme." Slovenski center je spregovoril tudi o novem trenerju: "Z nami je komaj nekaj tekem. Je pozitivec, a mi moramo igrati dober hokej. Desjardins med tekmo ne more stopiti na led in narediti razliko. To je naša naloga, ki jo moramo popraviti."

S. J.