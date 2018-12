Veselje Dylana Larkina po golu za 3:0, pri čemer mu je plošček podaril prvi branilec Los Angelesa Drew Doughty, vratar Jonathan Quick pa je izgubil dvoboj iz oči v oči s prvim centrom Detroita. Foto: AP Detroitu se je letos napovedovalo dno lestvic, a po 3/8 sezone le za 3 točke zaostajajo za območjem končnice, medtem ko Los Angelesu na dnu Pacifika od najbližjega "wild carda" Zahoda oddaljen kar 12 točk. Foto: AP Mislim, da se še noben večer ni zgodilo, da bi tej ekipi zmanjkalo želje ali truda. Vedno skušamo igrati čvrsto in se potruditi. Tako kot nocoj v drugi tretjini, ki bi se lahko razpletla tudi povsem drugače, če bi nam uspelo kakšen plošček spraviti v mrežo. Borili smo se za vsak plošček in si jih izborili, a nato tega nismo nadgradili z zadetkom. Mi nismo zadeli, zato pa so oni. Ne moremo se zadovoljiti zgolj s tem, da imamo veliko priložnosti. Na koncu je pomembno zmagati, le zmage štejejo. Anže Kopitar po porazu v Detroitu. Dodaj v

Kopitar s častnim golom le omilil poraz Kraljev v Detroitu

Stamkos s hat-triickom poskrbel za sedmo zmago vodilne Tampe

11. december 2018 ob 07:20

Los Angeles ni sestavil niza dveh zmag, saj je v Detroitu naletel na vratarja - veterana Jimmyja Howarda, ki se je postavil na glavo in zbral kar 42 obramb. Matiral ga je le Anže Kopitar, s čimer je v 54. minuti postavil le končnih 3:1 za Red Wings.

Vratar domačih Jimmy Howard je bil z 42 obrambami nerešljiva uganka za Kopitarja in njegove soigralce, ki so sicer v strelih povsem nadigrali gostitelje (43:21 za LAK). Jonathan Quick je zaustavil 18 strelov, premagali so ga branilec Dennis Cholowski, zadnje tedne razigrani Danes Frans Nielsen in prvi center Rdečih kril Dylan Larkin.

Kapetan gostov Kopitar je šest minut pred koncem poskrbel za častni gol, ko je pospravil odbitek za hrbet v ponedeljek sijajnega Howarda. Osmi gol za Hrušičana in 19 točka sezone na 31. tekmi sezone, s čimer je najučinkovitejši v moštvu, a kaj ko je lani z ritmom točke/tekmo bil na koncu celot tretji najboljši hokejist rednega dela!

Kraljestvo za rednega strelca

"Imeli smo 43 strelov in veliko priložnosti 2 na 1 ali napadov 3 na 2, a dosegli en sam gol. Ne moremo biti zadovoljni samo z ustvarjanjem priložnosti, moramo začeti dosegati gole," je po 19. porazu sezone povedal Kopitar. LAK je izgubil 5 od zadnjih 7 tekem, na 12 od zadnjih 17 tekmah niso dosegli več kot dva gola.

Kingsi so sicer po sobotni zmagi nad Vegasom (5:1) po 5 tednih prepustili zadnje, 31., mesto Lige NHL-u poraznemu Chicagu. V noči iz torka na sredo čaka Los Angeles že nova tekma, ko bodo gostovali pri letos prerojenemu Buffalu, ki zaseda 3. mesto letos izredno močne Atlantske divizije.

Stamkos s trojčkom prek meje 700 točk

Na vrhu Atlantika, Vzhoda in celotnega NHL-a je že z 8 točkami prednosti Tampa Bay, ki je v ponedeljek s 6:3 proti NY Rangers prišla do sedme zaporedna zmage. Junak tekme je bil kapetan Steven Stamkos, ki je dosegel hat-trick, devetega v karieri, s čimer je presegel mejo 700 točk v karieri. Na 696 tekmah rednega dela je kanadski Makedonec doslej prispeval 701 točko (363 golov in 338 podaj).

Vrhunci tekme Red Wings - Kings 3:1

Tekme 10. decembra:

DETROIT - LOS ANGELES

3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Cholowski 7., Nielsen 27., Larkin 39.; Kopitar 54.



NY ISLANDERS - PITTSBURGH 1:2 - kazenski streli



TAMPA BAY - NY RANGERS 6:3



SAN JOSE - NEW JERSEY 5:2

Tekme 11. decembra:

BUFFALO - LOS ANGELES

BOSTON - ARIZONA



CAROLINA - TORONTO

COLUMBUS - VANCOUVER



WASHINGTON - DETROIT

ST. LOUIS - FLORIDA



NASHVILLE - OTTAWA

MINNESOTA - MONTREAL



WINNIPEG - CHICAGO

COLORADO - EDMONTON

