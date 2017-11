Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jevgenij Malkin je odločil tekmo v Edmontonu. Foto: Reuters Takole je Patric Hornqvist dosegel uvodni zadetek na tekmi. Foto: Reuters Ryan Nugent-Hopkins je izenačil izid na 1:1. Foto: Reuters Dodaj v

Malkin junak zmage Pittsburgha v Edmontonu

Edmonton trd oreh za Penguinse

2. november 2017 ob 08:43

Edmonton - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so v noči s srede na četrtek v Ligi NHL v gosteh premagali Edmonton (2:3). Mož odločitve je bil Jevgenij Malkin.

Ruski as je izkoristil izključitev Ryana Nugent-Hopkinsa ter v power playju zadel zmagoviti gol slabih osem minut pred koncem tekme. Phil Kessel je poskrbel za natančno podajo, Malkin je iz zapestja zadel na lovilko nemočnega vratarja Cama Talbota.

Gledalci v prvi tretjini sicer niso videli zadetka, v drugi pa kar štiri. Že v 56. sekundi drugega dela je power play izkoristil Pittsburghov Patric Hornqvist, a je gostiteljem uspel preobrat. Najprej je v 27. minuti po podaji Patricka Maroona izza gola v igri z igralcem več zadel Nugent-Hopkins, slabo minuto pozneje je Edmonton v vodstvo popeljal Leon Draisaitl.

Glavnino dela ob zadetku je opravil Connor McDavid, ki se je prebil do ploščka, nato pa mojstrsko podal nemškemu reprezentantu, ki je iz neposredne bližine le podstavil palico.

Vseeno se Penguinsi niso dali, 22 sekund pred koncem tretjine je izid iz protinapada izenačil Conor Sheary, ki je sprejel natančno paralelno podajo Sidneyja Crosbyja, kanadski kolektiv je dokončno v 53. minuti pokopal Malkin.

Tekme 1. novembra

CHICAGO - PHILADELPHIA 3:0

EDMONTON - PITTSBURGH 2:3

VANCOUVER - NEW JERSEY 0:2

ANAHEIM - TORONTO 1:3

SAN JOSE - NASHVILLE 4:1

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TAMPA BAY LIGHTNING 13 10 2 1 21 TORONTO MAPLE LEAFS 13 8 5 0 16 OTTAWA SENATORS 12 5 2 5 15 DETROIT RED WINGS 13 6 6 1 13 BOSTON BRUINS 10 4 3 3 11 FLORIDA PANTHERS 11 4 6 1 9 MONTREAL CANADIENS 12 4 7 1 9 BUFFALO SABRES 12 3 7 2 8 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 11 9 2 0 18 PITTSBURGH PENGUINS 14 8 5 1 17 COLUMBUS BLUE JACK. 12 8 4 0 16 NEW YORK ISLANDERS 12 7 4 1 15 PHILADELPHIA FLYERS 13 6 6 1 13 WASHINGTON CAPITALS 12 5 6 1 11 CAROLINA HURICANES 10 4 4 2 10 NEW YORK RANGERS 13 4 7 2 10

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK T ST. LOUIS BLUES 13 10 2 1 21 WINNIPEG JETS 11 6 3 2 14 DALLAS STARS 12 7 5 0 14 CHICAGO BLACKHAWKS 13 6 5 2 14 COLORADO AVALANCHE 11 6 5 0 12 NASHVILLE PREDATORS 12 5 5 2 12 MINNESOTA WILD 10 4 4 2 10 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 12 9 2 1 19 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 11 8 3 0 16 SAN JOSE SHARKS 12 7 5 0 14 VANCOUVER CANUCKS 12 6 4 2 14 ANAHEIM DUCKS 12 6 5 1 13 CALGARY FLAMES 12 6 6 0 12 EDMONTON OILERS 11 3 7 1 7 ARIZONA COYOTES 13 1 11 1 3

Tekme 2. novembra:

BOSTON - VEGAS

WASHINGTON - NY ISLANDERS

OTTAWA - DETROIT

TAMPA BAY - NY RANGERS

FLORIDA - COLUMBUS

ST. LOUIS - PHILADELPHIA

MINNESOTA - MONTREAL

WINNIPEG - DALLAS

COLORADO - CAROLINA

CALGARY - PITTSBURGH

ARIZONA - BUFFALO

LOS ANGELES - TORONTO

