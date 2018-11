Olimpija že dve leti in pol brez zmage na derbiju v Tivoliju

Koblar: Malo pritiska je zdaj na njihovi strani

24. november 2018 ob 07:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

V nedeljo ob 17.30 bo na sporedu prvi letošnji derbi v dvorani Tivoli. SŽ Olimpija je že trikrat ugnale Jeseničane, ki pa so po reprezentančnem odmoru ujeli pravi ritem.

Zmaji so se zadnje zmage nad železarji v Tivoliju veselili 11. aprila 2016, ko sta Jure Sotlar in Gregor Koblar zadela za zadnji naslov državnih prvakov. Takrat se je zbralo 3.700 gledalcev in tudi v nedeljo se obeta rekorden obisk na Celovški 25. Zadnjih devet tekem v Ljubljani so dobili Jeseničani, ki se v prestolnici odlično znajdejo. Tudi legendarni igralci kluba so ob 70-letnici kluba večkrat poudarili, da so precej raje igrali in pogosto tudi zmagovali v Ljubljani.

Precej bolj naporen konec tedna čaka Jeseničane, saj bodo danes gostovali v Kitzbühlu. "V soboto nas v Kitzbühlu čaka neugoden tekmec, nato pa bomo naredili vse za zmago na nedeljskem večnem derbiju," je dejal Gašper Seršen, ki je dosegel dva gola proti Bregenzerwaldu prejšnji teden (5:2).

Težave z branilci vse večje

Trener Gaber Glavič ima že vso sezono težave z branilci. Finec Jesse Jyrkkiö ga ni prepričal in prejšnji teden je zapustil moštvo. Nik Pem in Urban Sodja sta "po poklicu" napadalca, vendar zdaj igrata na položaju branilca.

Paradis se je hitro vklopil

Philippe Paradis se je železarjem pridružil pred mesecem dni. Na šestih tekmah je dosegel osem točk (šest zadetkov in dve podaji). Robustni napadalec je precej izboljšal igro ob ogradi, ki je škripala ob seriji porazov konec oktobra.

“Spominjam se tekme, ki sem jo odigral v Syracusu. Tam smo imeli priložnost igrati pred 28.000 navijači. Šlo pa je za tekmo na prostem. Moram pa reči, da navijači v ZDA in Kanadi na tribunah niso tako glasni kot so bili tukaj na derbiju. Obe tekmi sta bili lepa izkušnja,” je pojasnil 27-letni Kanadčan.

Vnuk: Jeseničani potegnili nekaj sprememb, tako kadrovskih kot drugačnih

Ljubljančani so v nedeljo zmagali v Feldkirchu s 4:2 in s tem prekinili serijo štirih zaporednih porazov. Zadnji dve tekmi v Tivoliju so izgubili, še posebej so razočarali prejšnjo sredo proti Kitzbühlu (2:3).

"Z ekipo smo pripravljeni narediti korak naprej. Že vso sezono si prizadevamo spraviti hokej na višji nivo. Mislim, da je ekipa dobro deluje in komaj čakamo, da bomo to v nedeljo pokazali. Na zadnjem gostovanju v Avstriji sem bil z igro zadovoljen, v Lustenauu nam je zmanjkalo malo sreče, a se nam je to v Feldkirchu povrnilo. Tudi porazi so sestavni del športa. Seveda pa si vsi vedno želimo, da bi jih bilo čim manj," je poudaril trener Jure Vnuk.

Jeseničane seveda odlično pozna: "Nekaj so mogli spremeniti, mi nismo spreminjali nič. Gremo po svoji poti in mogoče imamo lahko tu celo malo prednosti. Treba pa je upoštevati vse elemente hokejske igre in se ne ozirati le na njihove kadrovske poteze."

Vnuk neugodni tradiciji na derbijih v Tivoliju ne posveča pozornosti: "S tem se ne obremenjujemo, tega podatka niti nisem vedel. Mi bomo preprosto igrali novo tekmo."

Koblar: Malo pritiska je zdaj na njihovi strani

"Res smo dobra ekipa, dobro se imamo in smo res prijatelji. Mogoče je malo pritiska na njihovi strani, saj imajo v obračunih z nami zdaj tri poraze. Seveda pa je na derbijih malo drugače. Več je želje, motivacije, čustvenega naboja," je dodal Gregor Koblar, ki je zablestel s hat-trickom v Feldkirchu.

V DP-ju imajo zmaji 100-odstoten izkupiček

Srečanje bo štelo tudi za točke državnega prvenstva, kjer pa imajo zmaji 100-odstotni izkupiček. V torek so zmagali v Zalogu s 4:0 in tudi morebiten nedeljski poraz ne bi bil usoden, saj so Jeseničani izgubili točko proti Založanom na domačem ledu, ko so zmagali šele po kazenskih strelih. Olimpija bo spomaldi zelo verjetno začela finalno serijo državnega prvenstva na domačem ledu, a tradicija dokazuje, da to ni prednost.

A. G.