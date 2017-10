Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Aleksander Ovečkin je tako odločil tekmo v Detroitu. Foto: Reuters Derek Grant je dosegel svoja prva gola v Ligi NHL. Foto: Reuters John Gibson je zdaj rekorder Anaheima po številu obramb v eni tretjini. Foto: Reuters Dodaj v

Ovečkin z 20. golom v podaljšku podrl Jagrov rekord

Racmani Montrealu zadali sedmi zaporedni poraz

21. oktober 2017 ob 09:03

Anaheim - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so v Detroitu slavili v podaljšku. Junak zmage s 4:3 je bil prvi zvezdnik Capitalsov Aleksander Ovečkin, ki je dosegel že deseti letošnji zadetek.

Ruski superzvezdnik je v podaljšku najprej izsilil dveminutno kazen Trevorja Daleyja. Ob razmerju štirih gostujočih hokejistov proti trem domačim pa je nato, ko so igralci Washingtona lepo izigrali obrambo Red Wingsov, premagal še Petra Mrazka. Ovečkin je s tem podrl rekord Jaromirja Jagra po številu zadetkov v podaljških v Ligi NHL. Kapetan Washingtona jih je zdaj dal že 20.

"Imel sem nekaj priložnosti. Še posebej v drugi tretjini, a sem bil nenatančen ali pa je vratar ubranil nekaj nevarnih strelov. Lepo, da sem potem dal odločilnega," je povedal Ovečkin, ki je poskrbel, da hokejisti iz ameriške prestolnice niso klonili tretjič zapored. 32-letni Moskovčan je na osmi tekmi zadel desetič, s čimer je na vrhu lestvice strelcev.

Sedmi zaporedni poraz Montreala

Hokejisti Montreala na začetku sezone še vedno ne najdejo poti iz krize. Izgubili so sedmo tekmo zapored, potem ko so morali na domačem ledu priznati premoč Anaheimu (2:6). Canadiensom ni pomagal niti rekord franšize po številu strelov v eni tretjini. V drugi so jih namreč sprožili kar 30, s čimer so za tri popravili prejšnji najboljši dosežek. Ena zmaga in šest porazov po rednem delu in eden v podaljšku je najslabši izkupiček po prvih osmih tekmah slovite franšize iz Montreala po letu 1941.

Na drugi strani je prav tako za mejnik v bistveno krajši zgodovini franšize iz Anaheima poskrbel vrata John Gibson, ki je ob omenjenih 30 strelih v eni tretjini klonil dvakrat. Z 28 obrambami v eni tretjini je popravil rekord 24, ki sta ga imela v lasti Jonas Hiller in Frederik Andersen. Ob tem je Derek Grant, ki je odigral 93. tekmo v NHL-u, prvič zatresel mrežo v najmočnejši ligi na svetu. 27-letni Kanadčan se je dvakrat vpisal med strelce.

Tekme 20. oktobra:

BUFFALO - VANCOUVER 2:4

NEW JERSEY - SAN JOSE 0:3



DETROIT - WASHINGTON 3:4 - v podaljšku

FLORIDA - PITTSBURGH 3:4



WINNIPEG - MINNESOTA 4:3

ANAHEIM - MONTREAL 6:2

Tekme 21. oktobra:

NY RANGERS - NASHVILLE

PHILADELPHIA - EDMONTON

BOSTON - BUFFALO

OTTAWA - TORONTO

TAMPA BAY - PITTSBURGH

NY ISNALDERS - SAN JOSE

COLUMBUS - LOS ANGELES

WASHINGTOMN - FLORIDA

DALLAS - CAROLINA

ARIZONA - CHICAGO

CALGARY - MINNESOTA

VEGAS - ST. LOUIS

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 8 6 1 1 13 TORONTO MAPLE LEAFS 7 6 1 0 12 OTTAWA SENATORS 7 3 1 3 9 DETROIT RED WINGS 8 4 3 1 9 BOSTON BRUINS 6 3 3 0 6 FLORIDA PANTHERS 6 2 4 0 4 BUFFALO SABRES 8 1 5 2 4 MONTREAL CANADIENS 8 1 6 1 3 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 8 6 2 0 12 PITTSBURGH PENGUINS 8 5 2 1 11 COLUMBUS BLUE JACK. 7 5 2 0 10 WASHINGTON CAPITALS 8 4 3 1 9 PHILADELPHIA FLYERS 7 4 3 0 8 CAROLINA HURICANES 5 3 1 1 7 NEW YORK ISLANDERS 7 3 3 1 7 NEW YORK RANGERS 8 1 5 2 4 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK T ST. LOUIS BLUES 8 6 2 0 12 CHICAGO BLACKHAWKS 8 4 2 2 10 NASHVILLE PREDATORS 7 4 2 1 9 DALLAS STARS 7 4 3 0 8 WINNIPEG JETS 7 4 3 0 8 COLORADO AVALANCHE 8 4 4 0 8 MINNESOTA WILD 5 1 2 2 4 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 6 5 0 1 11 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 6 5 1 0 10 CALGARY FLAMES 7 4 3 0 8 ANAHEIM DUCKS 7 3 3 1 7 VANCOUVER CANUCKS 7 3 3 1 7 SAN JOSE SHARKS 6 3 3 0 6 EDMONTON OILERS 6 2 4 0 4 ARIZONA COYOTES 7 0 6 1 1

Tilen Jamnik