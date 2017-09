Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jeseničani so z golom Luke Kalana strli Lustenau. Foto: HDD Jesenice Sorodne novice Jeseničani z visoko zmago iz Brunica Dodaj v

Poln izkupiček za Jeseničane in Ljubljančane

Maks Selan dvakratni strelec v Cortini d'Ampezzo

30. september 2017 ob 23:01

Jesenice/Cortina - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic in SŽ Olimpije so se v 6. krogu Alpske lige veselili polnega izkupička. Železarji so z 2:1 strli Lustenau, zmaji pa s 3:0 Cortino.

Na Jesenicah so povedli gostje z golom Dmitrija Malgina, a je nato v 16. minuti izenačil Miha Logar. Zmago domačim je nato v 56. minuti priboril Luka Kalan ob prednosti igralca več. Razmerje strelov je bilo 41:38 za domače. Jesenice so se s peto zmago zavihtele na vrh lestvice.

Junak zmage hokejistov Olimpije v Cortini d'Ampezzo je bil Maks Selan, ki je zadel v 3. in 53. minuti. Vmes pa je na 2:0 povišal Andrej Hebar. Razmerje strelov 22:17 za Cortino. Zmaji bodo že v nedeljo ob 20.00 v Tivoliju gostili Lustenau.

HOKEJ NA LEDU



ALPSKA LIGA



6. KROG



SIJ ACRONI JESENICE - LUSTENAU

2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Logar 16., Kalan 56.; Malgin 12.



CORTINA - SŽ OLIMPIJA

0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Selan 3., 53., Hebar 21.



KITZBÜHEL - GARDENA 3:2

FELDKIRCH - NEUMARKT 1:0



KAC MLADI - STERZING 0:7

FASSA - ZELL AM SEE 4:3



ASIAGO - RITTNER 4:3



Nedelja:

PUSTERTAL - SALZBURG MLADI

Lestvica: * x RITTNER 6 5 0 0 1 +16 15 STERZING 6 4 1 0 1 +23 14 ZELL AM SEE 6 4 1 0 1 +7 14 SIJ ACRONI JESENICE 5 4 0 1 0 +8 13 SŽ OLIMPIJA 6 4 0 0 2 +7 12 ASIAGO 5 3 1 1 0 +6 12 CORTINA 6 3 1 0 2 +6 11 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih

