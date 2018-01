Prva zmaga Jureta Vnuka na klopi SŽ-ja Olimpije

Neučinkoviti Jeseničani poraženi

27. januar 2018 ob 22:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so v 36. krogu Alpske lige premagali mlado ekipo Salzburga z 2:0 in s tem prekinili niz štirih tekem brez zmage. Zell am See je bil boljši od Jesenic z 1:0.

Novi trener Ljubljančanov Jure Vnuk, ki je tokrat drugič uradno vodil ekipo, eno tekmo pa je oddelal kot začasni trener, se je veselil prve zmage. Mladi Salzburžani so dobili zadnji medsebojni tekmi v Mozartovem mestu in tudi tokrat je bil obračun tesen.

Zmaji so imeli razpoloženega vratarja, olimpijski rezervist Robert Kristan je zbral 31 obramb. V prvi tretjini sta mreži mirovali. Gostitelji so povedli v 35. minuti, ko je zadel Gal Koren. V zadnji tretjini so rdeči biki pritisnili (streli na vrata 6:11). Nicolas Wieser je minuto in pol pred koncem zapustil vrata. Pet sekund pred zadnjim piskom sirene je prazen gol zadel edini udeleženec olimpijskih iger iz slovenskih klubov Andrej Hebar.

Prvič sta zaigrala Žiga Svete in Luka Petelin, v Tivoliju pa je prvič igral tudi Sašo Rajsar. Vsi trije so okrepili zeleno-bele pred odločilnim delom sezone. Olimpija je še vedno na šestem mestu, do konca rednega dela ima še pet tekem, v sredo bo gostila Val Gardeno.

Oraže pokopal nekdanje soigralce

Zell am See, ki je na desetem mestu, je malce presenetljivo osvojil tri točke proti železarjem. V 8. minuti je bil zaradi zadrževanja s palico izključen Žan Jezovšek. Po 17 sekundah "power playa" je zadel Martin Oraže. 33-letni koroški Slovenec je v lanski sezoni igral za Jesenice.

V drugi in tretji tretjini so Jeseničani močno pritisnili. Končno razmerje v strelih na vrata je bilo kar 17:33, a domači čuvaj mreže Patrick Machreich je bil vedno na pravem mestu. Tudi minuta in 20 sekund igre brez vratarja na koncu srečanja ni prinesla izenačenja in s tem podaljška.

36. krog:

SŽ OLIMPIJA - SALZBURG MLADI

2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

330; Koren 35., Hebar 60.



ZELL AM SEE - SIJ ACRONI JESENICE

1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

650; Oraže 8.

NEUMARKT - FELDKIRCH 3:4



BREGENZERWALD - LUSTENAU 5:3



RITTEN - PUSTERTAL 1:0

GARDENA - KITZBUHEL 2:6

FASSA - VIPITENO 1:9

Lestvica: ASIAGO 34 26 2 1 5 83 RITTEN SPORT 34 23 5 2 4 81 SIJ ACRONI JESENICE 35 22 3 2 8 74 FELDKIRCH 32 17 4 3 8 62 SŽ OLIMPIJA 35 18 2 2 13 60 PUSTERTAL 34 17 2 5 10 60 BREGENZERWALD 34 16 2 3 13 55 VIPITENO 33 15 2 4 12 53 --------------------------------------- CORTINA 33 13 3 6 11 51 ZELL AM SEE 33 15 2 2 14 51 SALZBURG MLADI 29 14 3 1 11 49 LUSTENAU 34 13 3 2 16 47 KITZBUHEL 31 9 2 5 15 36 GARDENA 33 10 1 1 21 33 NEMARKT 35 4 5 2 24 24 FASSA 33 6 1 0 26 20 KAC MLADI 32 1 1 2 28 7 * - zmaga po podaljšku oz. kaz. strelih x - poraz po podaljšku oz. kaz. strelih

A. G.