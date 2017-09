Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Miha Zajc je dosegel dva zadetka v Tivoliju. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Prva zmaga SŽ Olimpije v Alpski ligi

Zajc zadel dvakrat

20. september 2017 ob 22:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so v 3. krogu Alpske lige v Tivoliju odpravili Fasso s 6:1 in se veselili prve zmage v tem tekmovanju.

Izbranci Andreja Brodnika so izgubili uvodni dve tekmi brez doseženega zadetka. Še posebej grenak je bil poraz v soboto v Kitzbühlu z 0:5. Tokrat so pred 250 gledalci prikazali pravi obraz in osvojili prve tri točke v Alpski ligi. Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 45:22.

V 13. minuti je edini zadetek v prvi tretjini dosegel Matic Kralj. Italijani so izenačili v 24. minuti, ko je bil natančen Marco Marzolini. Miha Zajc je po podaji Andreja Hebarja poskrbel za novo vodstvo Ljubljančanov, še pred koncem druge tretjine pa sta Črt Snoj in Miha Pesjak poskrbela za mirno nadaljevanje. V zadnji tretjini sta Zajc in Hebar unovčila prednost igralca več.

3. krog:

SŽ OLIMPIJA - FASSA

6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

250; Kralj 13., Zajc 27., 41., Snoj 36., Pesjak 39., Hebar 60.; Marzolini 24.

BREGENZERWALD - KITZBÜHEL 3:1

KAC MLADI - PUSTERTAL 0:5



NEUMARKT - ASIAGO 2:6

CORTINA - GARDENA 7:4



LUSTENAU - RITTNER 2:3

SALZBURG MLADI - ZELL AM SEE 2:4



21. januarja:

FELDKIRCH - SIJ ACRONI JESENICE

Lestvica: * x CORTINA 3 3 0 0 0 +9 9 RITTNER 3 3 0 0 0 +9 9 ZELL AM SEE 3 3 0 0 0 +4 9 STERZING 3 2 0 0 1 +8 6 PUSTERTAL 3 2 0 0 1 +6 6 ASIAGO 3 1 1 1 0 +4 6 BREGENZERWALD 3 2 0 0 1 0 6 SIJ ACRONI JESENICE 2 1 0 1 0 +2 4 ... SŽ OLIMPIJA 3 1 0 0 2 -2 3 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.