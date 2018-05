Vegas na pragu velikega finala

Fleury zaustavil 35 strelov

19. maj 2018 ob 07:53

Las Vegas - MMC RTV SLO

Z golom Reillyja Smitha v 53. minuti so hokejisti Vegasa na peti tekmi finala Zahodne konference Lige NHL premagali Winnipeg in v seriji vodijo s 3:1. Od velikega finala jih loči le še ena zmaga.

Zlati vitezi, novinci v ligi, so imeli pred sezono na stavnicah kvoto 500 za končno zmago. Zdaj so na pragu konferenčnega naslova. Gostitelji so povedli v 3. minuti prek Williama Karlssona. V 30. minuti je izenačil Patrik Laine, a je že po 43 sekundah Vegas znova v vodstvo popeljal Tomas Nosek.

Kanadčani so izenačili v 46. minuti z golom Tylerja Myersa. Končni izid je v protinapadu postavil Smith in Vegas si lahko dvoboj za Stanleyjev pokal zagotovi že v noči na ponedeljek v Winnipegu.

"Zadnja je vedno najtežja," je povedal Marc Andre Fleury, ki je znova blestel v vratih Zlatih vitezov in zaustavil 35 od 37 strelov na gol. To je že njegova 73. zmaga v končnici. Fleury, ki je bil pretekli dve sezoni v Pittsburghu, bi lahko prišel do tretjega zaporednega naslova.

"Razmišljati moramo kot do zdaj. Moramo se osredotočiti le na vsako naslednjo tekmo in ne misliti preveč naprej," je še dodal Fleury, ki je v končnici zaustavil 94,5 odstotka strelov na svoja vrata. Na drugi strani je Connor Hellebuyck zbral 26 obramb.

Zahodna konferenca, finale:



Četrta tekma:

VEGAS - WINNIPEG (3:1)

3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Karlsson 3., Nosek 31., Smith 53.; Laine 30., Myers 46.



Obrambe: Fleury 35; Hellebuyck 26.

R. K.