Visoka zmaga SŽ Olimpije, precej dela za Jeseničane

Rittner v vodstvu brez oddane točke

23. september 2017 ob 20:13

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v 4. krogu Alpske lige premagali mlado ekipo Salzburga s 3:2. SŽ Olimpija se je veselila najvišje zmage v letošnji sezoni, Gardeno je odpravila s 5:0.

Železarjem je uspel sanjski štart. V 2. minuti je zadel Markus Piispanen, Luka Kalan pa je v 4. minuti unovčil prednost igralca več. Gostje so nato prevzeli pobudo in imeli več strelov, a vratar Clarke Saunders v prvem delu ni klonil.

Salzburg se je približal na začetku druge tretjine, ko je Samuel Witting unovčil prednost igralca več, potem pa so imeli gostje še več priložnosti za izenačenje (strali na vrata v drugi tretjini 6:22), a je ostalo pri tesnem jeseniškem vodstvu. Tega so domači oplemenitili na začetku zadnjega dela, Erik Svetina je bil natančen v 42. minuti., Končni izid v Podmežakli je postavil Julian Klöckl v 49. minuti.

Jeseničani imajo po treh odigranih tekmah sedem točk, danes so drugo zmago dosegli proti zadnjeuvrščenim mladim članom Salzburga, ki ostajajo še brez točke v Alpski ligi.

Zmaji kaznovali preveč kazni pri Gardeni

Ljubljanski hokejisti so po skromnem začetku, ko so brez doseženega gola izgubili uvodni tekmi, našli pravi ritem. Ta teden so dosegli drugo zmago v nizu, tokrat prvič v sezoni brez prejetega zadetka, potem ko se v Val Gardeni strelsko izkazali.

V 8. minuti je Maks Selan izkoristil prednost igralca več. Odločila je druga tretjina. V njej so gostje najprej izkoristili prednost dveh igralcev več, ko je bil natančen Miha Zajc. Matic Kralj je povišal na 0:3, Selan pa je znova kaznoval nedisciplino pri Gardeni. Samuel Moroder je dobil dve minuti kazni zalradi naleta, nato pa je še Kalvin Sagert izbil plošček z ledu in dobil dve minuti kazni zaradi zavlačevanja igre.

Končni izid je postavil Aljaž Uduč v 46. minuti. Vratar Robert Kristan je ustavil vseh 33 poskusov domačih.

4. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - SALZBURG MLADI

3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

700; Piispanen 2., Kalan 4., Svetina 42.; Witting 24., Klöckl 49.



GARDENA - SŽ OLIMPIJA

0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

380; Selan 8., 37., Zajc 27., Kralj 28., Uduč 46.

FELDKIRCH - RITTNER 2:5

KAC MLADI - BREGENZERWALD 0:3

LUSTENAU - STERZING * 2:3

* - po podaljšku

ZELL AM SEE - PUSTERTAL ** 3:2

FASSA - KITZBÜHEL ** 2:1

ASIAGO - CORTINA 3:2

** - po kazenskih strelih

Lestvica: * x RITTNER 4 4 0 0 0 +12 12 ZELL AM SEE 4 3 1 0 0 +5 11 CORTINA 3 3 0 0 1 +8 9 ASIAGO 4 2 1 1 0 +5 9 BREGENZERWALD 4 2 0 0 1 +3 9 STERZING 4 3 0 0 1 +9 8 PUSTERTAL 4 2 0 1 1 +5 7 SIJ ACRONI JESENICE 3 2 0 1 0 +3 7 SŽ OLIMPIJA 3 2 0 0 2 +3 6 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.