Železarji po visokem porazu ne morejo višje od tretjega mesta

Ritten bo imel prvi izbor tekmeca v četrtfinalu

23. februar 2017 ob 23:00

Asiago - MMC RTV SLO

Hokejisti Asiaga so v predzadnjem krogu drugega dela Alpske lige premagali Sij Acroni Jesenice s 7:2. Železarji višje od tretjega mesta ne morejo več.

Gostitelji so povedli v 6. minuti. Nejc Berlisk je hotel poslati plošček v protinapad, a je pred golom v drsalko zadel Micheleja Stevana, plošček pa se je nato odbil v gol. Jeseničani se niso zmedli. V 11. minuti sta se v napadu dobro znašla Marjan Manfreda in Jaka Ankerst, ki je ob desni vratnici zadel za izenačenje. Ob koncu prve tretjine so bili znova nevarnejši domači. Najprej je Giulio Scandela poskusil presenetiti Žana Usa, v 19. minuti pa je Krystofer Kolanos znova popeljal Asiago v vodstvo.

Drugo tretjino so bolje začeli Jeseničani. Po nekaj obetavnih akcijah je izenačenje prinesel zadetek Berliska, ki je pospravil plošček pod prečko v 24. minuti. Po dolgem napadu Asiaga v 32. minuti je Us nekajkrat posredoval in pri tem izgubil palico. To je izkoristil Anthony Nigro, ki je s strelom med nogama Usa poskrbel za veselje domače ekipe. Asiago je dobil zalet in v 35. minuti je na modri črti Kolanos ukradel plošček in v samostojnem prodoru zadel za 4:2. V 38. minuti je Marko Tarman s prekrškom ustavil strelca dveh zadetkov Kolanosa. Sodniki so dosodili kazenski strel, Us pa je bil uspešnejši od Kolanosa.

Tudi začetek zadnje tretjine je bil zelo slab za železarje. V prvem protinapadu so domači zadeli, natančen je bil Jose Antonio Magnabosco. Srečanje je bilo odločeno, zmago Asiaga pa sta le še potrdila Nigro v 47. minuti ob prednosti igralca več in Wesley Long, ki je v protinapadu zadel tudi ob igralcu manj devet minut pred koncem. Žan Jezovšek je v enem redkih napadov Jesenic v zadnji tretjini zadel vratnico. Končno razmerje v strelih na vrata je bilo 37:34.

Prvi bo izbiral Ritten

Ritten je po zmagi nad Pustertalom s 4:3 že prvi v skupini za razvrstitev, s tem pa si je pred zadnjim krogom že zagotovil prvi izbor nasprotnika v četrtfinalu. Asiago ima dva točki prednosti pred Pustertalom in tri pred Jesenicami. Železarji višje od tretjega mesta ne morejo, v soboto pa bodo gostili Feldkirch.

Skupina za razvrstitev, 9. krog:

ASIAGO - SIJ ACRONI JESENICE

7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

680; Stevan 6., Kolanos 19., 35., Nigro 32., 47., Magnabosco 42., Long 51.; Ankerst 11., Berlisk 24.



PUSTERTAL - RITTEN

3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Lestvica: * x RITTEN 9 5 1 1 2 +12 24 (6) ASIAGO 9 6 0 2 1 +11 20 (0) PUSTERTAL 9 3 2 1 3 +6 18 (4) SIJ ACR. JESENICE 9 4 1 1 3 -2 17 (2) LUSTENAU 9 2 1 0 6 -9 9 (1) FELDKIRCH 9 2 0 0 7 -18 6 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

A. G.