Froome strl še Chavesa in Aruja - prvi zasledovalec zdaj Nibali

Lopez zadržal 14 sekund naskoka

30. avgust 2017 ob 17:55

Calar Alto - MMC RTV SLO

Migel Angel Lopez je dobil 11. etapo Dirke po Španiji, ki se je po 187,5 km končala z zahtevnim vzponom do observatorija na Calar Altu. Chris Froome je z drugim mestom še povišal prednost v skupnem seštevku.

Zadnji 15,5-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 5,9 odstotka na Calar Alto je odločil končni vrstni red, čeprav sta ga najbolje začela Francoz Romain Bardet in Kolumbijec Darwin Atapuma. Prvi je bil ves dan v begu, nekaj časa je imel tudi družbo Mateja Mohoriča, drugi pa se je v lov podal 36 km pred ciljno črto.

Chaves in Aru precej izgubila

Na ciljnem vzponu je omagal Kolumbijec Esteban Chaves, ki je bil pred današnjo etapo drugi v skupnem seštevku, zatem je popustil še Italijan Fabio Aru. Njegov moštveni kolega pri Astani Lopez je držal ritem najboljših, pospešil v zadnjem kilometru in osvojil prvo etapno zmago na eni od treh tritedenskih dirk. Štirinajst sekund za Lopezom je v cilj prišel Froome, z enakim zaostankom je bil tretji Vincenzo Nibali, ki se je tudi prebil na drugo mesto v skupnem seštevku. Za vodilnim Froomom zaostaja že minuto in 19 sekund.

Črn dan za ekipo BMC

Aru je končal na 15. mestu, zaostal je minuto in 32 sekund. Chaves je prečkal ciljno črto na 17. mestu z zaostankom dveh minut in petih sekund. Še slabši dan sta imela kolesarja BMC-ja, Američan Tejay van Garderen je izgubil kar tri minute in pol, Irec Nicolas Roche pa štiri minute in 17 sekund. Oba sta izpadla iz elitne deseterice. Roche si je pred današnjo etapo delil drugo mesto, zdaj pa je padel na enajsto.

Polanc izgubil skoraj 24 minut

Mohorič je na 43. mestu zaostal 13 minut in 50 sekund. Jan Polanc, drugi Slovenec v UAE Emirates, je na 78. mestu zaostal skoraj 24 minut, Domen Novak iz Bahrain-Meride je bil 83., več kot 26 minut za Lopezom. Polanc je najboljši Slovenec skupno na 32. mestu.

11. etapa, Lorca-Calar Alto, 187,5 km: 1. M. LOPEZ KOL 5:05:09 2. C. FROOME VB +0:14 3. V. NIBALI ITA isti 4. W. KELDERMAN NIZ čas 5. R. BARDET FRA 0:31 6. A. CONTADOR ŠPA vsi 7. I. ZAKARIN RUS isti 8. M. NIEVE ŠPA čas 9. D. ATAPUMA KOL 1:02 10. D. DE LA CRUZ ŠPA 1:14 ... 15. F. ARU ITA 1:32 17. E. CHAVES KOL 2:05 43. M. MOHORIČ SLO 13:50 78. J. POLANC SLO 23:55 83. D. NOVAK SLO 26:23

Skupni vrstni red po 11. etapi: 1. C. FROOME VB 45:18:01 2. V. NIBALI ITA +1:19 3. E. CHAVES KOL 2:33 4. D. DE LA CRUZ ŠPA 2:36 5. W. KELDERMAN NIZ 2:37 6. I. ZAKARIN RUS 2:38 7. F. ARU ITA 2:57 8. M. WOODS KAN 3:01 9. A. CONTADOR ŠPA 3:55 10. M. LOPEZ KOL 4:11 ... 32. J. POLANC SLO 34:56 45. M. MOHORIČ SLO 50:54

A. G.