Tadej Pogačar že nekaj časa trka na vrata elite, med drugim je na letošnji Dirki po Sloveniji v skupnem seštevku osvojil četrto mesto. Foto: BoBo

Nov mejnik slovenskega kolesarstva: Pogačar slavil na mini Touru

Od sezone 2019 dalje bo vozil za ekipo UAE-Emirates

26. avgust 2018 ob 15:01

Saint-Colomban-des-Villards - MMC RTV SLO, STA

Tadej Pogačar (Ljubljana Gusto Xaurum) je kot prvi Slovenec zmagal na 55. dirki Tour de l'Avenir, ki med mladimi kolesarji velja za mini Tour de France. Zadnjo, razgibano deseto etapo je končal na 6. mestu v času zmagovalca.

Za 19-letnega Pogačarja, ki bo od sezone 2019 dalje vozil za ekipo UAE-Emirates, je to največji uspeh v karieri in odlična popotnica v svet poklicnega kolesarstva.

"Fantje so delali v ospredju in so mi nudili vso podporo, na predzadnjem klancu je bil tempo zelo hud, ampak sem zdržal vse napade, pri spustu pa sem naredil manjšo napako in sem iztiril iz ceste. Potem sem šel do cilja na vso moč in mi je uspelo zadržati majico," je za Val 202 povedal Pogačar.

Na t. i. dirki prihodnosti so nekoč zmagovali zvezdniki, kot so Greg LeMond, Miguel Indurain, Laurent Fignon in Nairo Quintana.

M. R.