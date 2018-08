Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 24 glasov Ocenite to novico! Matej Mohorič je še naprej v odlični formi, prejšnji teden je slavil na dirki BinckBank Tour, zdaj se mu podoben podvig nasmiha še na Dirki po Nemčiji. Foto: Osebni arhiv Dirka je zelo težka, vsi pridejo v najboljši formi in 'našpičeni'. To je najtežja dirka, ki sem jo vozil do zdaj. Tadej Pogačar Tadej Pogačar je na pragu velikega uspeha, skupne zmage na prestižni dirki Tour de l'Avenir. Pogačar že nekaj časa trka na vrata elite, med drugim je na letošnji Dirki po Sloveniji v skupnem seštevku osvojil četrto mesto. Foto: BoBo Dodaj v

Mohorič dobil etapo in majico; Pogačar odlično na Val'd Isere

V skupnem seštevku Mohorič 6 sekund pred Schachmannom

25. avgust 2018 ob 16:30

Kar mu ni uspelo v petek, je nadoknadil že dan pozneje: Matej Mohorič je v šprintu ducata kolesarjev dobil tretjo etapo Dirke po Nemčiji in oblekel rdečo majico.

Potem ko je na 176 km dolgi etapi padec malo pred ciljem v Merzigu ustavil kar nekaj šprinterjev, je v boju za etapno zmago ostalo dvanajst kolesarjev. Mohorič je 100 metrov pred ciljem na polno pohodil pedale in za dolžino kolesa ugnal drugouvrščenega Nemca Nilsa Politta.

Mohorič, ki je prejšnji teden dobil dirko BinckBank Tour, je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku in vodi šest sekund pred Maximilianom Schachmannom, ki je etapo začel v rdeči majici vodilnega.



Mohorič je bil blizu etapne zmage že včeraj, a ga je za las ugnal Schachmann. Dirka se bo v nedeljo končala z etapo od Lorscha do Stuttgarta.

Pogačar tretji na etapi s ciljem v Val d'Iseru

Odlično dirka tudi Tadej Pogačar, ki je na 55. dirki Tour de l'Avenir na pragu velikega uspeha, saj ima po predzadnji etapi v skupnem seštevku na 1. mestu več kot minuto prednosti pred najbližjimi zasledovalci.

Pogačar (Ljubljana Gusto Xaurum) je na dirki, ki med mladimi kolesarji velja za mini Tour de France, tudi v 9. etapi (89 km) kolesaril odlično, odgovarjal na napade in bil na zadnjem vzponu na Val d'Isere med najboljšimi. V cilj je (skupaj z Luksemburžanjom Michelom Riesom) prišel na tretjem mestu, devet sekund za zmagovalcem etape, Špancem Fernandom Barcelom. Četrti je bil Avstralec Robert Stannard (+1:14).

Pogačar, ki bo od sezone 2019 vozil za ekipo UAE-Emirates, ima v skupnem seštevku 1:07 minute prednosti pred Riesom.

"Najtežja dirka do zdaj"

"Vso sezono smo se pripravljali na to dirko in naš trud se je izplačal. Že po ekipnem kronometru sem začutil, da sem dober. Da imam zares dobre možnosti za rumeno majico, pa sem spoznal na tisti kratki, 35 km dolgi sedmi etapi, ko sem bil tretji, kar mi je dvignilo moralo. Dirka je zelo težka, vsi pridejo v najboljši formi in 'našpičeni'. To je najtežja dirka, ki sem jo vozil do zdaj," je za Val 202 povedal Pogačar.

V nedeljo kolesarje čaka še razgibana 150,8 kilometa dolga etapa med Val d'Iserom in Saint-Colomban-des-Villardsom.

Dirka po Nemčiji, 3. etapa, 176 km: 1. M. MOHORIČ SLO 4:12:28 2. N. POLITT NEM 3. P. VANSPEYBROUCK BEL vsi 4. J. SÜTTERLIN NEM isti 5. N. VAN DER LIJKE NIZ čas Skupni vrstni red po 3. etapi: 1. M. MOHORIČ SLO 12:37:56 2. M. SCHACHMANN NEM +0:06 3. N. POLITT NEM 0:10

