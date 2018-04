Primož Roglič padel, trpel in osvojil Baskijo

Jan Polanc in Simon Špilak nista bila v ospredju

7. april 2018 ob 15:49,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 18:02

Arrate - MMC RTV SLO, STA

Slovenski kolesar Primož Roglič je zmagovalec Dirke po Baskiji, potem ko je v zadnji etapi preživel padec, nato pa vzdržal vse napade glavnega izzivalca Španca Mikaela Lande.

Roglič se je na začetku 122-kilometrske etape med Eibarjem in Arratejem zapletel v padec, a se je pobral in ujel glavnino. V nadaljevanju zahtevne kraljevske etape z osmimi kategoriziranimi vzponi je vseskozi dihal za ovratnik Landi, pred katerim je imel slabe dve minuti prednosti.

Zmaga Rogliča nikoli ogrožena

Landa se je na brutalnem, zadnjem 3-kilometrskem vzponu na Usartzo, ki je imel povprečno 12,7-odstotni naklon, otresel Rogliča, a skupne zmage Kisovčana ni uspel resno ogroziti. Landa je osvojil drugo mesto, 12 sekund za zmagovalcem rojakom Enricom Masom, medtem ko je bil Roglič deveti. Za Lando je zaostal 42 sekund, kar je pomenilo, da je v skupnem seštevku slavil z več kot minuto naskoka.

Četrta skupna zmaga, a prva najvišje serije

28-letni Roglič se tako veseli enega največjih uspehov v karieri, v kateri je med drugim dobil že etapo na Touru in Giru, poleg tega pa je postal tudi svetovni podprvak v kronometru. Sicer pa je Roglič osvojil svojo četrto skupno zmago. Še kot član novomeške Adrie Mobil je skupno slavil na dirki po Sloveniji in po Azerbajdžanu, kot član nizozemske zasedbe pa na dirki po Algarveju (ta sicer ne sodi v svetovno serijo) in zdaj še na Dirki po Baskiji.

Roglič četrti Slovenec z zmago na najvišji ravni

Roglič je četrti Slovenec s končno zmago na dirki najvišje ravni. Prvi Slovenec, ki je bil končni zmagovalec ene od dirk svetovne serije, je bil Simon Špilak. Prekmurec je leta 2010 dobil Dirko po Romandiji, istega leta, le nekaj tednov kasneje, je to uspelo še Janezu Brajkoviču, ki je na vrhu končal kriterij Dauphine. Leta 2011 je Grega Bole zmagal veliko nagrado Ouest France - Plouay. Največja uspeha na dirkah svetovne serije je leta 2015 in 2017 vpisal Špilak, ko je osvojil dirko po Švici.

Na dirki sta nastopila tudi Jan Polanc in Simon Špilak, a nista bila v ospredju.

Baskija test za hribolazce

Na Dirki po Baskiji, ki zaradi razgibanosti velja za eno najzahtevnejših v svetovni seriji, se vsako leto med seboj udarijo najboljši kolesarji v vožnji navkreber oziroma hribolazci. Lani je bil najboljši Alejandro Valverde, pred njim Alberto Contador, Joaquim Rodriguez, Nairo Quintana, Samuel Sanchez, pred leti denimo tudi Švicar Tony Rominger, Francoz Laurent Jalabert, Irec Sean Kelly, Italijan Giovanni Battaglin in še en legendarni Francoz Jacques Anquetil.

UCI WORLDTOUR

DIRKA PO BASKIJI, 6. etapa Eibar - Arrate, 122 km: 1. E. MAS ŠPA 3:17:34 2. M. LANDA ŠPA +0:12 3. J. IZAGIRRE ŠPA 0:27 4. D. TEUNS BEL 0:27 5. N. QUINTANA KOL 0:30 6. T. DE GENDT BEL 0:45 7. E. BUCHMANN NEM 0:47 8. G. MÜHLBERGER AVT 0:54 9. P. ROGLIČ SLO 0:54 10. P. KONRAD AVT 0:54 ... . J. POLANC SLO . S. ŠPILAK SLO

Končni vrstni red po 6. etapi: 1. P. ROGLIČ SLO 20:53:47 2. M. LANDA ŠPA +1:09 3. J. IZAGIRRE ŠPA 1:42 4. E. BUCHMANN NEM 3:14 5. N. QUINTANA KOL 3:17 6. E. MAS ŠPA 3:29 7. B. MOLLEMA NIZ 3:50 8. P. BILBAO ŠPA 4:14 9. D. DE LA CRUZ ŠPA 4:15 10. P. KONRAD AVT 5:30 ... . J. POLANC SLO . S. ŠPILAK SLO

A. V.