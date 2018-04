Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 14 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič mora zdržati še napornih 122 kilometrov in ob lanski etapni zmagi na Dirki po Franciji bo slavil svoj največji uspeh kariere. Foto: EPA Sorodne novice Roglič v slogu največjih mojstrov ubranil rumeno majico Dodaj v

Roglič pričakuje naporen finiš: "Kot bi šlo za kronometer!"

Movistar danes v predzadnji klanec narekoval hud tempo

6. april 2018 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Movistar bo s Quintano in Lando gotovo poskušal narediti kakšno potezo sebi v prid," pred odločilno etapo na Dirki po Baskiji razmišlja nosilec rumene majice Primož Roglič.

28-letnega Rogliča do skupne zmage na Dirki po Baskiji loči še 122 izredno zahtevnih kilometrov z osmimi klanci. V predzadnji etapi je nadzoroval položaj in bil v igri za etapno zmago. Osvojil je drugo mesto.

"Vse etape so zelo težke in tudi današnja ni bila nobena izjema. Ta dirka ne velja zaman za eno najtežjih enotedenskih dirk. Včeraj je bilo lepo obleči rumeno majico. Nisem pričakoval, da mi bo zaradi tega kaj lažje. Vedel sem, da bo veliko napadov, in bilo je naporno. Movistar je v predzadnji klanec narekoval res hud tempo. Na koncu nas je ostalo zelo malo. Vse se je odlično končalo za našo ekipo."

Roglič je v velikem slogu ne le ubranil rumene majice, ampak prednost v skupnem seštevku povišal na skoraj dve minuti: "Na papirju sem na varnem, na cesti pa ne. Treba bo dokazati, da si zaslužim zmago," je za TV Slovenija povedal Roglič, ki niti najmanj ne pričakuje, da se bo konkurenca vdala.

"Lepo bi bilo, da bi se, ampak, tega ne verjamem. Vedno je vredno poskusiti. In na tej dirki je veliko odličnih kolesarjev. Neumno bi bilo pričakovati, da me čaka sproščen dan. Movistar bo s Quintano in Lando gotovo poskušal narediti kakšno potezo sebi v prid."

Roglič je še povedal, da se bo moral že na štartu dobro ogreti: "Kot da bi šlo za kronometer, saj bo šlo od začetka na polno."

T. O.