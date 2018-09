Quintana: Kritike me ne bolijo, me pa včasih noge

Yatesa čaka težka naloga v zadnjem tednu

10. september 2018 ob 19:16

Torrelavega - MMC RTV SLO

V torek se začenja zadnji teden Dirke po Španiji. Najboljše štiri kolesarje loči manj kot minuta, na sporedu pa so še kronometer in tri gorske etape.

Simon Yates ima 26 sekund naskoka pred Alejandrom Valverdejem, tretji je Nairo Quintana, ki zaostaja 33 sekund. Na četrtem mestu je kapetan Astane Miguel Angel Lopez s 43 sekundami zaostanka. Ekipa Movistar ima dva aduta v igri za skupno zmago in to bi lahko bila velika prednost.

Quintana je pred dvema letoma dobil znameniti vzpon na jezera Covadonge, v nedeljo pa je na kraljevski etapi Vuelte izgubil nekaj dragocenih sekund. "Ne skrbi me za čas, ki sem ga izgubil na kraljevski etapi, sem pa konkurenci prepustil nekaj časovnih bonifikacij, česar ne maram. Kritike me ne bolijo, me pa včasih noge. In prav zato nisem napadal. V preteklih sem nekajkrat napadel, letos še nisem. Vseeno mislim, da je v zelo dobri formi," je poudaril Quintana, ki želi po razočaranju na Dirki po Franciji popraviti vtis.

Veteran Valverde se zaveda, da ni Miguel Indurain

Valverde si je privozil že pol minute bonifikacij, v zadnjem kilometru vedno šprinta. "Naša ekipa želi zmagati na Vuelti. Ne pogovarjamo se o tem, kdo je kapetan ekipe. Mislim, da smo v idealnem položaju. Realno gledano smo štirje v igri za skupno zmago, kar nekaj nevarnih kolesarjev je odpadlo na zadnjih treh gorskih etapah. V zadnjem tednu lahko zelo hitro nastopi slab dan, zato je ključno, da imamo dve železi v ognju," je pojasnil 38-letni Valverde.

V torek je na sporedu kronometer v Torrelavegi. Vodilni kolesarji v skupnem seštevku niso ravno specialisti za vožnjo na čas. "Zavedam se, da nisem Miguel Indurain. Torej si bom težko privozil veliko prednost pred tekmeci za skupno zmago. Poznam traso in mislim, da bi si lahko privozil nekaj prednosti pred tekmeci," je dodal španski veteran.

Yates pogorel v zadnjem tednu Gira

Yates je bil na najboljši poti do zmage na letošnji Dirki po Italiji. Rožnato majico je nosil do predzadnje gorske etape, ko je silovito napadel Chris Froome. Yates je popolnoma omagal na vzponu na Finestre in izgubil več kot pol ure.

"Počutim se zelo dobro. Nisem preveč utrujen. Najprej je na vrsti kronometer, odločilni pa bosta petkova in sobotna etapa v Andori," je bil kratek Yates.

Skupni vrstni red po 15. etapi: 1. S. YATES VB 64:13:33 2. A. VALVERDE ŠPA +0:26 3. N. QUINTANA KOL 0:33 4. M. A. LOPEZ KOL 0:43 5. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:29 6. E. MAS ŠPA 1:55 7. T. PINOT FRA 2:10 8. R. URAN KOL 2:27 9. I. IZAGIRRE ŠPA 3:03 10. E. BUCHMANN NEM 3:15 ... 146. L. MEZGEC SLO 3:29:57 147. L. PIBERNIK SLO 3:31:50

A. G.