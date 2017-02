Roglič v družbi uglednih zmagovalcev Dirke po Algarveju

V zadnji etapi zasedel peto mesto

19. februar 2017 ob 18:23

Faro - MMC RTV SLO/STA

Kolesar Primož Roglič se veseli enega izmed največjih uspehov v karieri, saj je zmagal na petetapni Dirki po Algarveju, potem ko je že v petek po kronometru oblekel rumeno majico.

To je tretja skupna zmaga na večdnevni dirki za 27-letnega Kisovčana, predtem je še z novomeško Adrio Mobil pred dvema letoma slavil na dirkah po Azerbajdžanu in Sloveniji. Dirka po Algarveju, na kateri je bil Roglič lani peti, sodi med dirke evropske serije, kar je druga najvišja kategorija pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Višje so le dirke svetovne serije.

Čeprav je imel ob sebi predvsem šprintersko ekipo LottaNL-Jumba, je Roglič v zadnjih dveh etapah brez težav ubranil razliko pred tekmeci. Kot zadnji ga je v nedeljo poskušal ogroziti nekdanji svetovni prvak Michal Kwiatkowski, skupaj s svojo ekipo Sky je zadnjih 25 kilometrov narekoval ritem in napadel tik pod vrhom in ciljem na Malhauu, toda zasavski kolesar je bil vseskozi tik za njim, vmes pa celo skočil predenj in v velikem slogu zadržal skupno vodstvo. Roglič je zadnjo etapo končal na petem mestu s 16 sekundami zaostanka za zmagovalcem, Portugalcem Amarom Antunesom. Kwiatkowski je v cilj prišel sekundo pred njim.

Na seznamu zmagovalcev Dirke po Algarveju je nasledil številne izvrstne kolesarje, v zadnjih letih so to portugalsko preizkušnjo dobili Španec Alberto Contador (2009, 2010), Nemec Tony Martin (2011, 2013), Avstralec Richie Porte (2012), Kwiatkowski (2014) in Britanec Geraint Thomas (2015, 2016).

M. R.