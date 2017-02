Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je v zelo dobri na začetku sezone. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Roglič v drugi etapi Dirke po Algarveju le za Martinom

Špilak na 13. mestu

16. februar 2017 ob 18:26

Faro - MMC RTV SLO/STA

Primož Roglič je v drugi etapi Dirke po Algarveju osvojil drugo mesto. Po 189,3 km razgibane etape med Lagoo in Alto da Foio je bil pred članom nizozemske ekipe LottoNL-Jumbo le Irec Daniel Martin. Roglič je drugi tudi skupno, vodi Martin.

To je Rogličeva sedma uvrstitev med prve tri, odkar nastopa za LottoNLl-Jumbo in v svetovni seriji. Lani je na Dirki po Algarveju osvojil tretje mesto, na Dirki po Kataloniji drugo, na Dirki po Italiji drugo in prvo, na Poljskem tretje, na dirki Eneco Tour je bil tretji še na ekipnem kronometru. Letos je bil pred današnjim uspehom tretji v etapi na Dirki po Valencii.

Roglič je podoben uspeh na Dirki po Algarveju vpisal že lani, ko je bil prav tako v drugi etapi med Lagoo in Alto do Foio tretji.

Drugi Slovenec na dirki Simon Špilak (Katjuša) je bil 13., zaostal je minuto in devet sekund.

A. G.