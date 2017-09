Sagan tretji zaporedni naslov posvetil Scarponiju in ženi

Od Slovencev najboljši Pibernik na 43. mestu

24. september 2017 ob 13:30,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 17:17

Bergen - MMC RTV SLO

V Bergnu se je danes s cestno dirko med moškimi zaključilo 90. svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zmagal je Peter Sagan, ki je dobil ciljni šprint in poskrbel za zgodovinski dosežek.

V nedeljo je bila na sporedu 276 kilometrov dolga cestna dirka, po prihodu v Bergen so tekmovalci najprej opravili nekaj krajši krog, zatem pa 11 polnih. Pred zadnjim krogom so bili vsi ubežniki ujeti, vse se je začelo praktično znova.

V zadnjih 500 metrih sta se za zmago udarila Sagan in Alexander Kristoff, potem ko sta ujela italijansko reprezentanco in njenega aduta Mattea Trentina. Prvi je šprint začel Kristoff, vendar malce prezgodaj. Sagan je pametno počakal na pravi trenutek, smuknil je iz zavetrja in v silovitem finišu prehitel Norvežana.

Slovak je bil prepričan, da je ciljno črto prečkal prvi, njegovo zmago je potrdil fotofiniš, ki je pokazal, da je bil za polovico kolesarskega obroča hitrejši od Kristoffa. Sagan je tako postal prvi kolesar v zgodovini, ki je tretjič zapored osvojil naslov svetovnega prvaka. Tretji je bil Avstralec Michael Matthews.

Poleg Sagana imajo po tri zmage na cestnih dirkah svetovnega prvenstva sicer še Italijan Alfredo Binda, Belgijec Rik Van Steenbergen, Španec Oscar Freire in Belgijec Eddy Merckx.

Saganu žal, da je premagal Kristoffa

"V zadnjih petih kilometrih sem mislil, da je boja za naslov prvaka že konec. Vseeno mi je na koncu uspelo zasesti dober položaj za ciljni šprint - in uspelo mi je. Žal mi je, ker sem premagal Kristoffa, saj je tekmoval pred domačimi navijači, a tako pač je," je po dirki povedal do ušes nasmejani, a vidno utrujeni Sagan. Nadaljeval je: "Ta zmaga je zagotovo nekaj posebnega. Ne spreminja ničesar, a meni veliko pomeni in je nekaj zelo lepega. Dirka je bila težka. Kolesarji smo se razbili na tri skupine, iz ozadja smo potem lovili ubežnike, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Če bi bil nekdo spredaj dovolj močan, bi lahko zmagal. Tu bi se rad zahvalil vsem reprezentančnim kolegom in ostalim prijateljem iz skupine."

Slovak je nato izjemen dosežek posvetil dvema osebama. "Zmago bi rad posvetil Micheleju Scarponiju, ki bi imel jutri rojstni dan. Prav tako zmago posvečam ženi, s katero pričakujem otroka. Uspel mi je lep zaključek sezone, zelo sem vesel," je sklenil 27-letnik iz Žiline.

Pibernik najboljši od Slovencev, Mezgec omagal

Od Slovencev se je najbolje odrezal Luka Pibernik, ki je dirko končal na 43. mestu. Pibernik je bil najboljši Slovenec na svetovnem prvenstvu tudi pred dvema letoma, ko je zasedel 47. mesto. Lani je slovenska reprezentanca ostala brez uvrstitve. Pibernik je sicer celotno dirko opravljal odlično delo za kapetana Luko Mezgeca, ki pa je na koncu povsem omagal in je zasedel šele 93. mesto. Jan Polanc je bil 62., Matej Mohorič 91., Primož Roglič 122. Jan Tratnik je odstopil.

Svetovno prvenstvo v kolesarstvu, Bergen

Cestna dirka (M), 267,5 km: 1. P. SAGAN SLK 6:28:11 2. A. KRISTOFF NOR vsi 3. M. MATTHEWS AVS 4. M. TRENTIN ITA 5. B. SWIFT VB 6. G. VAN AVERMAET BEL isti 7. M. ALBASINI ŠVI 8. F. GAVIRIA RENDON KOL 9. A. LUCENKO KAZ 10. J. ALAPHILIPPE FRA čas ... 43. L. PIBERNIK SLO 2:32 62. J. POLANC SLO isti čas 92. M. MOHORIČ SLO 5:49 93. L. MEZGEC SLO isti čas 122. P. ROGLIČ SLO 10:21 Jan Tratnik je odstopil.

Mitja Lisjak