Severni pekel usoden za mladega belgijskega kolesarja

Umrl zaradi srčnega zastoja

9. april 2018 ob 07:47

Pariz - MMC RTV SLO

Za posledicami padca na kolesarski dirki Pariz-Roubaix je v bolnišnici v Lillu v nedeljo umrl 23-letni Belgijec Michael Goolaerts.

Nesrečni kolesar je padel v drugem sektorju proge, tlakovane s kockami, na 109. kilometru dirke. Zdravniška služba ga je našla nezavestnega. Doživel je srčni zastoj, tako da so ga oživljali že na samem kraju nesreče. S helikopterjem so ga nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer pa mu niso več mogli pomagati. Umrl je ob pol enajstih zvečer.

"Z nepredstavljivo žalostjo moramo sporočiti, da je umrl naš kolesar in prijatelj Michael Goolaerts. Umrl je obkrožen s svojo družino in ljubljenimi, ki so v naših mislih," je sporočilo njegovo moštvo Verandas Willems.

Goolaerts je prvič kolesaril na članski dirki Pariz-Roubaix. Pred tem se je dirke udeležil ob nastopu kolesarjev do 23 let.

Dirka Pariz-Roubaix velja za eno najtežjih enodnevnih kolesarskih klasik. Dolga je 257 kilometrov in ima 29 tlakovanih odsekov. Imenujejo jo tudi severni pekel.

