Pariz-Roubaix: Sagan z izjemnim pobegom in šprintom do zmage

Trikratni svetovni prvak do nove prestižne lovorike

8. april 2018 ob 18:02

Roubaix - MMC RTV SLO, STA

Slovak Peter Sagan, trikratni zaporedni svetovni kolesarski prvak, je v svojo zbirko uspehov dodal še eno prestižno lovoriko - zmago na dirki Pariz-Roubaix.

Kolesar ekipe Bora Hansgrohe je na impresiven način dobil najbrž najbolj poznano spomladansko klasiko Pariz-Roubaix, v šprintu je premagal drugega junaka 257 kilometrov dolge preizkušnje Švicarja Silvana Dilliera.

Sagan: Občutek je izjemen!

"To je neverjetno. To leto nisem bil nič na tleh, nisem predrl zračnice, prihranil sem dovolj energije in naredil sem korak naprej. Napadel sem. Šel sem do cilja. Zelo sem vesel, da sem bil prvi. Občutek je izjemen," je povedal Sagan, ki je postal prvi svetovni prvak po Bernardu Hinaultu leta 1981, ki je dobil Pariz-Roubaix. Kot zanimivost velja omeniti, da je Sagan napadel skoraj na istem odseku kot leta 2012 Nizozemec Tom Boonen, ki je pred dnevi kritiziral Sagana, ko se je Slovak obregnil ob nesodelovanje nekaterih kolesarjev ob zaključkih dirk.

Slednji je bežal praktično od začetka dirke. Tretjeuvrščeni Nizozemec Niki Terpstra, pred tednom zmagovalec Dirke po Flandriji, je zaostal za 57 sekund.

Za Sagana, ki je iz skupine favoritov pobegnil sam, in sicer se je za ubežniki podal približno 60 kilometrov pred ciljem, je to prva zmaga na tej dirki in 104. v karieri.

Slovencev ni bilo med najboljšimi.

Dirka Pariz-Roubaix

Pariz-Roubaix, 257 km: 1. P. SAGAN SLK 5:54:06 2. S. DILLIER ŠVI isti čas 3. N. TERPSTRA NIZ 0:57 4. G. VAN AVERMAET BEL 1:34 5. J. STUYVEN BEL 0:20 6. S. VANMARCKE BEL oba 7. N. POLITT NEM isti čas 8. T. PHINNEY ZDA 2:31 9. Z. ŠTYBAR ČEŠ oba 10. J. DEBUSSCHERE BEL isti čas ...

