Tratnik peti v Belgiji; Božič z zlomljeno ključnico

Tim Wellens zmago posvetil umrlemu Belgijcu

11. april 2018 ob 18:32,

zadnji poseg: 11. april 2018 ob 19:43

Leuven - MMC RTV SLO, STA

Zagotovo bo moral izpustiti naslednje ardenske klasike, dirke Amstel Gold Race, Valonska puščica in Liege-Bastogne-Liege.

Po približno 100 kilometrih vožnje je Idrijčan padel, si zlomil desno ključnico, tako da so ga morali v spremstvu klubskega zdravnika odpeljati v bolnišnico v Leuven. Koliko časa bo tam ostal, ekipa Bahrain Meride za zdaj ne more napovedati.

Za Wellensa, ki je letos na dirki Pariz-Nica dobil seštevek po točkah, je to četrta letošnja zmaga, pred tem je bil najboljši v skupnem seštevku dirke po Andaluziji, kjer je tudi dobil eno etapo. Skupno ima 26-letni kolesar, ki je uspeh posvetil v nedeljo umrlemu rojaku Michaelu Goolaertsu, 20 zmag.

"Na ardenskih klasikah imaš štiri možnosti za zmago, izkoristil sem že prvo. Dirka sicer ni na tisti najvišji ravni, a dirka v Belgiji in za ekipo Lotto-Soudala veliko pomeni. Zmagati je vedno težko, zato je jasno, da si po vsaki zmagi vesel. Po uspehu se v čast Michaela nisem hotel veseliti, on je bil danes v mislih vseh. Osebno ga sicer nisem poznal, kar pa ne zmanjšuje tragedije in žalosti vseh nas," je po zmagi dejal Wellens.

Na dirki, ki ni veljala za točke svetovne serije, so manjkali nekateri najboljši tekmovalci za enodnevne preizkušnje.