Velika zmaga Špilaka 2780 m visoko

Simon Špilak je zmagovalec 7., kraljevske, etape na kolesarski Dirki po Švici, ki se je končala z vzponom na Sölden oziroma na 2780 m visoki ledenik Tiefenbachferner nad Söldnom.

30-letni Špilak je s tem prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku dirke, ki jo je leta 2015 že dobil.

Špilak je tokrat slavil z 22 sekundami naskoka pred Špancem Ionom Izzagirrejem in Američanom Josephom Dombrowskijem (+0:36).

Špilak blestel na 16-kilometrskem vzponu

Etapo je po begu 18 kolesarjev, ki so imeli že več kot pet minut prednosti - najdlje med njimi je najdlje vztrajal Italijan Matteo Trentin -, odločil 16 kilometrov dolg vzpon. Ta je imel povprečno 8,6-odstotni naklon, približno sedem kilometrov pred ciljem je naklon znašal celo 13,7 odstotka. Že na samem začetku vzpona je odpadel nosilec rumene majice Italijan Domenico Pozzovivo, v ospredju je ostalo devet kolesarjev, od tega je imela le Katjuša dva predstavnika, poleg Špilaka še Estonca Reina Taaramaea. Devet kilometrov pred ciljem je odpadel Estonec, po pozdravu s sotekmovalcem pa je napadel Špilak. Najprej je večal prednost, ki je v danem trenutku znašala že več kot pol minute, v samem zaključku sicer malenkost popustil, a vseeno zadržal prednost.

Odločitev bo padla na kronometru

"Včeraj sem imel manjšo krizo, danes pa so bile noge odlične. Tudi moja ekipa je delovala odlično, vse je bilo, kot je moralo biti. Do konca sta še dve etapi. Jutri kriterij, v katerem mislim, da bomo nadzorovali položaj, odločitev pa bo padla v kronometru," je po zmagi v italijanščini uradnemu novinarju razložil Špilak, ki je dosegel 11. etapno zmago v profesionalni karieri in prvo na Dirki po Švici.

Skupno Špilak vodi z 52 sekundami prednosti pred Italijanom Damianom Carusom in Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom.

Kraje nad Söldnom je Dirka po Švici obiskala tretjič zaporedoma, toda v pri prejšnjih dveh so se kolesarji povzpeli na ledenik Rettenbach (2675 m), kjer je tradicionalni uvod v smučarsko sezono svetovnega pokala. Letos pa cesto nanj prenavljajo, organizatorji pa so se odločili še za tri kilometre daljši in zahtevnejši vzpon na ledenik Tiefenbach (2820 m). To je najvišji cilj na večjih dirkah.

DIRKA PO ŠVICI

7. ETAPA Zernez-Sölden, 160,8 km: 1. S. ŠPILAK SLO 3:58:36 2. I. IZAGIRRE ŠPA +0:22 3. J. DOMBROWSKI ZDA 0:36 4. D. CARUSO ITA 1:04 5. S. KRUIJSWIJK NIZ isti čas 6. J. HIRT ČEŠ 1:07 7. R. TAARAMAE EST 1:33 41. M. MOHORIČ SLO 12:19 Skupni vrstni red po 7. etapi: 1. S. ŠPILAK SLO 26:02:16 2. D. CARUSO ITA +0:52 3. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:05 4. D. POZZOVIVO ITA 2:28 5. R. A. FARIA POR 2:35 6. M. FRANK ŠVI 2:51 7. M. NIEVE ŠPA 2:54 56. M. MOHORIČ SLO 56:21

Roglič na Nizozemskem ostaja v vodstvu

Izjemen dan slovenskih kolesarjev je v tretji etapi dirke Ster ZLM na Nizozemskem zaokrožil Primož Roglič (Lotto NlJumbo). Roglič v 209 kilometrov dolgi etapi s startom in ciljem v Buchtnu sicer ni zmagal, a je zadržal skupno vodstvo. Etapo je dobil Nizozemec Dylan Groenenwegen, Roglič je osvojil 89. mesto. Roglič ima pred zadnjima dvema etapama še naprej tri sekunde prednosti pred Nemcem Marcellom Kittlom.

