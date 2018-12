Giannis Antetokounmpo ima v tej sezoni povprečje 26,8 točke, 13 skokov in 6 podaj na tekmo. Foto: Reuters V New Yorku je s 26 točkami in 15 skoki blestel novinec Kevin Knox, kar pa ni zadostovalo za zmago Knicksov proti Charlottu. Foto: Reuters Dodaj v

Antetokounmpo podkrepil kandidaturo za MVP-ja

Ponoči na parketu tako Dončić kot Dragić

10. december 2018 ob 07:55

Toronto - MMC RTV SLO

Košarkarji Milwaukeeja so v dvoboju najuspešnejših moštev Lige NBA na gostovanju premagali Toronto s 104:99. Spet je bil v naslovni vlogi Giannis Antetokounmpo.

24-letni Grk je svojo kandidaturo za najkoristnejšega košarkarja sezone podkrepil z 19 točkami, 19 skoki (rekord sezone) in 6 podajami. 19 točk je prispeval tudi Brook Lopez, točko manj Malcolm Brogdon, ki je z dvema trojkama v zadnjih 67 sekundah spomnil na junaštvo Luke Dončića večer prej. Branilec Bucksov je v razburljivi tekmi najprej izenačil izid na 97, nato pa izza črte zadel še 41 sekund pred zaključno sireno. Zmago je z zabijanjem potrdil Antetokounmpo.

Pri Torontu je bul z 22 točkami najučinkovitejši Serge Ibaka. 20 točk je vknjižil Kawhi Leonard, ki je v obračunu glavnih kandidatov za MVP-ja sezone potegnil krajšo proti Antetokounmpu.

Milwaukee se je tako pobral po petkovem porazu proti Golden Statu. V tej sezoni še ni doživel zaporednih porazov in je zdaj na izkupičku 17:8. Toronto z 21:7 ostaja najboljša ekipa v Ligi NBA.

Milwaukee je premagal Toronto tudi na začetku sezone, vendar takrat nista igrala ne Antetokounmpo ne Leonard. Eden glavnih krivcev za tokratni poraz je bil organizator igre Raptorsov Kyle Lowry, ki v 34 minutah ni dosegel niti točke (met 0/5). Prispeval je sedem podaj.

Ponoči bosta spet na parketu oba slovenska košarkarja. Luka Dončić bo ob 2.30 z Dallasom gostil Orlando, Miami z Goranom Dragićem pa ob 4.30 čaka v Staples Centru obračun z LeBronom Jamesom in LA Lakersi.

TORONTO - MILWAUKEE 99:104

Ibaka 22, Leonard 20 in 8 skokov, VanVleet 19 (5/7 za tri); Antetokounmpo 19 (8/15 iz igre) in 19 skokov, Lopez 19 (5/8 za tri), Brogdon 18.

DETROIT - NEW ORLEANS 108:116

Griffin 35, Galloway 24, Drummond 23 in 19 skokov; Holiday 37 (14/22 iz igre, 6/10 za tri), Randle 28, Frazier 14.



SAN ANTONIO - UTAH 110:97

DeRozan 26, Gay 23 in 15 skokov, Aldridge 20; Mitchell 27, Rubio 26.

NEW YORK - CHARLOTTE 107:119

Knox 26 in 15 skokov, Hardaway 21, Ntilikina 18 (4/4 za tri); Walker 25, Lamb 19, Parker 16.

Tekme 10. decembra:

INDIANA - WASHINGTON

PHILADELPHIA - DETROIT



BOSTON - NEW ORLEANS

CHICAGO - SACRAMENTO



MILWAUKEE - CLEVELAND

OKLAHOMA CITY - UTAH



DALLAS - ORLANDO

DENVER - MEMPHIS



PHOENIX - LA CLIPPERS

GOLDEN STATE - MINNESOTA

LA LAKERS - MIAMI

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 28 21 7 75,0 MILWAUKEE BUCKS 25 17 8 68,0 PHILADELPHIA 76ERS 27 18 9 66,7 INDIANA PACERS 26 16 10 61,5 BOSTON CELTICS 25 15 10 60,0 DETROIT PISTONS 24 13 11 54,2 CHARLOTTE HORNETS 26 13 13 50,0 ORLANDO MAGIC 26 12 14 46,2 --------------------------------------- MIAMI HEAT 25 11 14 44,0 WASHINGTON WIZARDS 26 11 15 42,3 BROOKLYN NETS 28 10 18 35,7 NEW YORK KNICKS 28 8 20 28,6 CLEVELAND CAVALIERS 26 6 20 23,1 ATLANTA HAWKS 26 6 20 23,1 CHICAGO BULLS 27 6 21 22,2 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 27 18 9 66,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 24 16 8 66,7 DENVER NUGGETS 26 17 9 65,4 LOS ANGELES CLIPPERS 25 16 9 64,0 LOS ANGELES LAKERS 26 16 10 61,5 MEMPHIS GRIZZLIES 25 15 10 60,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 26 15 11 57,7 DALLAS MAVERICKS 24 13 11 54,2 --------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 25 13 12 52,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 26 13 13 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 28 14 14 50,0 SAN ANTONIO SPURS 27 13 14 48,1 UTAH JAZZ 27 13 14 48,1 HOUSTON ROCKETS 25 11 14 44,0 PHOENIX SUNS 26 4 22 15,4

R. K.